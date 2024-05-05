Новый смартфон OnePlus Nord CE 4 Lite появился в базе данных BIS. Вот подробности об устройстве, которое, как ожидается, будет оснащено процессором Snapdragon 6 Gen 1

В настоящее время OnePlus работает над созданием Nord CE 4 Lite, преемника OnePlus Nord CE 3 Lite. Компания еще ничего официально не объявила об этом новом устройстве. Однако недавно оно появилось на сайте Бюро индийских стандартов (BIS) и, как ожидается, будет выпущено в ближайшее время.

Итак, вот ожидаемые спецификации OnePlus Nord CE 4 Lite:

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Согласно сообщению, опубликованному источником информации Санджу Чоудхари, в базе данных BIS было замечено новое устройство OnePlus с модельным номером CPH2619, предположительно OnePlus Nord CE 4 Lite. Несмотря на то, что в сертификате не было раскрыто никаких технических характеристик, источник намекнул, что Nord CE 4 Lite будет ребрендинговой версией Oppo A3, смартфона, эксклюзивно продающегося в Китае.

Санджу сообщил, что OnePlus Nord CE 4 Lite будет значительно улучшен по сравнению со своим предшественником. Новый смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также в экран будет встроен датчик отпечатков пальцев.

Ожидается, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Кроме того, камера устройства будет состоять из основного 50-мегапиксельного и дополнительного 2-мегапиксельного объективов на задней панели.