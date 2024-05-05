Мероприятие Google I/O 2024 состоится 14 мая. Ожидается, что на этом мероприятии Google представит свой новый телефон среднего класса. Все характеристики и цена Google Pixel 8a уже просочились до презентации.

Мероприятие Google уже близко. Оно состоится 14 мая. Pixel 8a станет одним из устройств, которые будут представлены на мероприятии. Каким же будет новый телефон Google? Вот все что известно о Google Pixel 8a:

Объем памяти удвоится, частота обновления экрана увеличится

реклама

Ожидается два крупных обновления, которые Google не предложила в прошлогоднем Pixel 7a: увеличение объема памяти и частоты обновления дисплея. Google Pixel 8a будет поставляться с накопителем объемом до 256 ГБ. Pixel 7a оснащался накопителем объемом до 128 ГБ, а вариант на 256 ГБ появится впервые. Кроме того, частота обновления экрана увеличится до 120 Гц. Максимальная яркость экрана также увеличивается до 2000 нит. Остальные характеристики дисплея остались прежними: защита Corning Gorilla Glass 3, поддержка HDR, 6,1-дюймовый FHD+ OLED-дисплей.

фото: ютуб-канал Unbox Tech

Небольшое увеличение емкости аккумулятора

Компания Google работает над улучшением характеристик своих смартфонов, в частности, увеличивает ёмкость аккумуляторов в новых моделях.

Pixel 7a оснащён аккумулятором ёмкостью 4385 мАч, а в Pixel 8a его ёмкость увеличена до 4492 мАч. Google утверждает, что зарядки нового телефона хватит более чем на 24 часа, а в режиме экономии батареи — до 72 часов.

Кроме того, новая модель поддерживает беспроводную зарядку Qi. Телефон работает на процессоре Tensor G3 и поставляется с 8 гигабайтами оперативной памяти, а также с 128 или 256 гигабайтами встроенной памяти.

Смартфон сертифицирован по стандарту IP67, что означает его защиту от пыли и влаги. Он также оснащён портом USB 3.2 Type-C и поддерживает подключение WiFi 6E.

В плане безопасности новый телефон будет оснащён как экранным сканером отпечатков пальцев, так и системой распознавания лиц.

Камера не изменится, появятся новые функции камеры с поддержкой искусственного интеллекта

В камере не будет никаких изменений, кроме нескольких новых функций. Мы увидим ряд новых функций камеры, таких как Magic Editor, Best Shot, Ultra HDR, Audio Magic Eraser, работающие на основе искусственного интеллекта. Ночное видение, удаление размытости фотографий, волшебный ластик, портретный режим, портретный свет останутся на прежнем уровне. Основная камера Pixel 7a на 64 Мп, ультраширокоугольная камера на 13 Мп и камера для селфи на 13 Мп будут и на Pixel 8a.

Сколько будет стоить Google Pixel 8a?

Pixel 8a, как и Pixel 8 и Pixel 8 Pro, получит 7 лет обновлений операционной системы, безопасности и функций. Телефон будет поставляться в четырех цветовых вариантах (черном, синем, светло-зеленом и белом). Стартовая цена Google Pixel 8a составит 499 долларов. Цена Pixel 8a 256 ГБ составит 559 долларов.