Эти сводки сопровождаются оговоркой: "Grok может допускать ошибки, проверяйте его результаты".

Пользователи X Premium теперь могут читать сводки новостей, созданные искусственным интеллектом Grok.

Функция «Stories on X», анонсированная командой инженеров X, описывается как способ для пользователей «увидеть, о чем говорит мир».

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Инструмент находится во вкладке Explore для подписчиков Premium, но в настоящее время доступен только для пользователей веб-версии и iOS. «Stories on X» создаются на основе постов X, и если некоторые из них обобщают конкретные новости, то другие информируют о разговорах, происходящих на платформе, как заслуживающих внимания, так и нет.

Эта функция похожа на Twitter Moments, которая была закрыта в 2022 году. Вместо того чтобы использовать искусственный интеллект, Moments полагалась на группу людей-кураторов, которые собирали твиты, ориентированные на новостные события и ключевые разговоры.

Как и многие другие инструменты искусственного интеллекта. Резюме Grok сопровождаются предупреждением: «Grok может ошибаться, проверяйте его результаты». Мы видели это в действии в прошлом месяце, когда Grok продвигал ложные новости о мировых событиях: от утверждения, что премьер-министр Индии Нарендра Моди проиграл своему сопернику еще до того, как состоялись выборы, до ложных сообщений об ударе Ирана по Тель-Авиву.

В своем нынешнем виде ИИ часто неправильно понимает сообщения людей и иногда создает свои собственные «факты». Поэтому, если резюме, которое вы прочитали на X, кажется вам сомнительным, не принимайте его за чистую монету. X также отмечает: «Эта история является кратким изложением сообщений на X и может меняться со временем».