Этот мусор представляет угрозу для Международной космической станции и китайской космической станции

Проблема космического мусора становится всё более актуальной. Космический мусор состоит из разбитых спутников, частей ракет и других мелких металлических и неметаллических объектов, которые вращаются вокруг Земли на высоких скоростях.

Этот мусор представляет угрозу для Международной космической станции и китайской космической станции. Недавно даже был зафиксирован случай падения космического мусора на дом в США.

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Изображение космического мусора, сделанное спутником Astroscale ADRAS-J. Astroscale

Многие учёные призывают к усилению защиты окружающей среды в космосе. Однако вопрос о том, как справиться со всем существующим мусором, остаётся открытым.

Некоторые обломки трудно уловить из-за их странной формы или высокой скорости. Для очистки предлагалось использовать магниты, сети или лазеры. Однако система японской компании Astroscale сделала крупный снимок куска космического мусора, который она преследовала. Это может помочь облегчить будущую уборку.

Спутник Astroscale Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) сделал снимок выброшенной разгонной ступени ракеты с расстояния в несколько сотен метров.

Суть системы ADRAS-J — в том, чтобы осматривать обломки и делать их снимки для определения их движения и состояния. Это поможет понять, как движутся обломки, для будущих операций по их удалению.

«Вот первое в мире изображение космического мусора, полученное в ходе операций по сближению и приближению во время миссии ADRAS-J», — написал Астроскейл на сайте X.

Для сближения с фрагментом мусора потребовались камеры и алгоритмы, чтобы убедиться, что спутник не столкнётся с ним. Столкновение обломков может привести к образованию ещё большего количества мелких обломков, которые могут быть разбросаны по всей орбите.

Система ADRAS-J попытается вывести обломки на орбиту, а в будущих миссиях планируется использовать роботизированные руки для захвата обломков. После захвата их можно будет утилизировать, например, с помощью движителей спутника спустить их с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере.