Рынок видеокарт пополнился новыми моделями от ASUS. Это трехслотовые модели, основанные на графических процессорах RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

Компания ASUS выпустила новые видеокарты. Они основаны на топовом графическом процессоре Radeon RX 7000. Ассортимент ASUS пополнился моделями RX 7900 XT Dual OC и RX 7900 XTX Dual OC. Они принадлежат к одной серии и имеют очень похожее охлаждение. Пожалуй, самое интересное в них то, что, несмотря на то, что речь идет о высокопроизводительных графических процессорах с высоким потреблением тока, ASUS решила использовать всего 2 вентилятора. Более того, представленная версия RX 7900 XTX - первая из моделей с воздушным охлаждением, оснащенная двумя вентиляторами. Будем надеяться, что такое решение не приведет к высоким температурам или низкой производительности.

Что касается сходства новых карт ASUS, то они обе предлагают заводской разгон. Кроме того, они имеют идентичные размеры - 322 x 147 x 58 мм. Таким образом, карты занимают 3 слота в корпусе. Выходы изображения также одинаковы. Это один HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1.

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Radeon RX 7900 XT - это модель с 5376 ядрами, 192 блоками ROP и 336 TMU. Карта также оснащена 20 ГБ памяти типа GDDR6, работающей на 320-битной шине. На версии ASUS Dual OC присутствуют три 8-контактных разъема питания, а рекомендуемая мощность блока питания составляет 750 Вт. Максимальная тактовая частота модели ASUS составляет 2535 МГц в режиме boost.

Radeon RX 7900 XTX предлагает 6144 ядра, 192 ROP и 384 TMU. Эта модель оснащена 24 ГБ VRAM GDDR6, работающей на 384-битной шине. Как и версия XT, модель Radeon RX 7900 XTX Dual OC получает питание через три 8-контактных разъема. Однако рекомендуемая мощность блока питания здесь составляет 850 Вт. В режиме OC эта модель обеспечивает частоту до 2615 МГц.

AMD выпустила модели RX 7900 XT и RX 7900 XTX чуть более полутора лет назад. Появление новых моделей ASUS на базе этих GPU спустя столько времени кажется довольно интересным ходом. Возможно, компания хочет как-то воспользоваться снижением интереса к картам AMD, которое в последнее время демонстрирует MSI.