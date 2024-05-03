ChatGPT анонсировал "Временный чат" - новую функцию, которая повышает конфиденциальность пользователей. В настоящее время эта функция доступна в веб-версии, а вскоре появится и в мобильных версиях.

ChatGPT, самый популярный в мире чатбот на базе искусственного интеллекта, запустил две новые функции, направленные на обеспечение конфиденциальности и безопасности данных. На данный момент эти функции уже доступны в веб-версии, а вскоре они появятся и в мобильных версиях.

Одна из последних функций ChatGPT - полный доступ к истории чата. Раньше даже пользователи, активировавшие функцию обмена данными, не могли получить доступ к истории чатов. Однако с последним обновлением ситуация изменилась, и теперь все пользователи будут иметь полный доступ к своим прошлым чатам в ChatGPT. Теперь пользователи смогут контролировать свои предыдущие чаты.

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В ChatGPT добавлена функция "временного чата"

Вторая и очень важная новая функция ChatGPT называется "временный чат". Эта функция очень важна с точки зрения конфиденциальности, поскольку при ее активации не сохраняются никакие данные. Кроме того, начатые временные чаты не учитываются в прошлых чатах. Это позволяет пользователям взаимодействовать с ChatGPT конфиденциально и безопасно.