Студия Arrowhead ответила на некоторые из жалоб игроков в двух сообщениях на своём официальном канале Discord.

В последнем обновлении 01.000.300 для игры Helldivers 2 были внесены изменения в игровой процесс, однако они вызвали неоднозначную реакцию среди игроков. Некоторые считают, что разработчики внесли положительные изменения, другие же жалуются на ошибки и проблемы, появившиеся в игре.

Одним из самых заметных изменений стало увеличение скорострельности некоторых видов оружия. Например, у ARC-12 Blitzer она была увеличена с 30 до 45 выстрелов в минуту. Также был улучшен урон P-8 Senator: теперь он составляет 175 единиц, а не 150, как раньше. Кроме того, у револьвера появилось быстрозарядное устройство, которое позволяет быстрее перезаряжать оружие после того, как все патроны были отстреляны.

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Arrowhead

Однако не все изменения были положительно восприняты игроками. Некоторые жалуются на многочисленные ошибки, проблемы с производительностью и сбои, которые появились в игре после обновления.

Студия Arrowhead ответила на некоторые из этих жалоб в двух сообщениях на своём официальном канале Discord. Одно из сообщений касалось видеозаписей, которые появились на форуме r/Helldivers. В этих записях утверждалось, что изменение механики рикошета внесло ошибку в то, как ракеты из ракетных установок, таких как E.A.T. и Recoilless Rifle, отскакивают от сильно бронированных поверхностей, таких как щиты роботов и броня Charger.

Студия решила провести собственные тесты, чтобы проверить эту информацию. В сообщении было сказано: «Наша команда усердно работала над проверкой ряда проблем сообщества, сосредоточившись в основном на изменениях, внесенных в рикошеты и осколки».

Также разработчики подтвердили, что проблема с оружием R-36 Eruptor действительно существует. Они заявили, что осколки пуль из этого оружия могут убить игрока, что не является частью механики рикошета. Однако разработчики пообещали исправить эту проблему в ближайшем патче.

Кроме того, студия Arrowhead обратилась к проблемам, связанным с падением производительности на некоторых устройствах. Они объявили об интенсивной работе над разрешением ситуации. В сообщении одного из разработчиков под ником Twinbeard было сказано: «Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с производительностью на поле боя после сегодняшнего обновления. Наши инженеры работают над решением этой проблемы. Мы сообщим вам, как только узнаем об этом больше».

В итоге студия Arrowhead объяснила, что система рикошетов должна затрагивать только оружие меньшего калибра. Они извинились за сложившуюся ситуацию и поблагодарили игроков за отзывы о последнем обновлении.