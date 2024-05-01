Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
Студия Arrowhead ответила на некоторые из жалоб игроков в двух сообщениях на своём официальном канале Discord.

реклама

В последнем обновлении 01.000.300 для игры Helldivers 2 были внесены изменения в игровой процесс, однако они вызвали неоднозначную реакцию среди игроков. Некоторые считают, что разработчики внесли положительные изменения, другие же жалуются на ошибки и проблемы, появившиеся в игре.

Одним из самых заметных изменений стало увеличение скорострельности некоторых видов оружия. Например, у ARC-12 Blitzer она была увеличена с 30 до 45 выстрелов в минуту. Также был улучшен урон P-8 Senator: теперь он составляет 175 единиц, а не 150, как раньше. Кроме того, у револьвера появилось быстрозарядное устройство, которое позволяет быстрее перезаряжать оружие после того, как все патроны были отстреляны.

реклама

Arrowhead

Однако не все изменения были положительно восприняты игроками. Некоторые жалуются на многочисленные ошибки, проблемы с производительностью и сбои, которые появились в игре после обновления.

Студия Arrowhead ответила на некоторые из этих жалоб в двух сообщениях на своём официальном канале Discord. Одно из сообщений касалось видеозаписей, которые появились на форуме r/Helldivers. В этих записях утверждалось, что изменение механики рикошета внесло ошибку в то, как ракеты из ракетных установок, таких как E.A.T. и Recoilless Rifle, отскакивают от сильно бронированных поверхностей, таких как щиты роботов и броня Charger.

Студия решила провести собственные тесты, чтобы проверить эту информацию. В сообщении было сказано: «Наша команда усердно работала над проверкой ряда проблем сообщества, сосредоточившись в основном на изменениях, внесенных в рикошеты и осколки».

Также разработчики подтвердили, что проблема с оружием R-36 Eruptor действительно существует. Они заявили, что осколки пуль из этого оружия могут убить игрока, что не является частью механики рикошета. Однако разработчики пообещали исправить эту проблему в ближайшем патче.

Кроме того, студия Arrowhead обратилась к проблемам, связанным с падением производительности на некоторых устройствах. Они объявили об интенсивной работе над разрешением ситуации. В сообщении одного из разработчиков под ником Twinbeard было сказано: «Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с производительностью на поле боя после сегодняшнего обновления. Наши инженеры работают над решением этой проблемы. Мы сообщим вам, как только узнаем об этом больше».

В итоге студия Arrowhead объяснила, что система рикошетов должна затрагивать только оружие меньшего калибра. Они извинились за сложившуюся ситуацию и поблагодарили игроков за отзывы о последнем обновлении.

#игры #патч #helldivers 2 #arrowhead
1
Показать комментарии (1)
Телевизоры Samsung получат собственные эксклюзивные видеоигры
Игра Assassin's Creed Mirage выходит на iPhone и iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
8
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
3
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
2
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
В Пекине представлен первый в мире полноразмерный электрический гуманоидный робот
2
Ученые General Atomics преодолели ключевое препятствие на пути к термоядерной энергии
4
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
14
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
15
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
203
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
32
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
8
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
12
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
38
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
23
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Колючка
00:02
местные писуны недостойны обзирать эту игру
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
Павел Онойко
23:59
А зачем использовать термин тайконавты? Есть русское (точнее греческое) слово космос. А значит это космонавты. Или нам китайских таксистов назвать Jìchéngchē sījī? Разве не логично?
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
Nvidia&Intel Hater
23:52
заглотищее!!!
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Nvidia&Intel Hater
23:50
Обзор туалетной бумаги его вершина.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:49
лучше 1200 бод или 300 (даже такой помню) стандарта bell
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:47
Лучше бы небыло.ей Богу
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:46
ее никто не читает
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
GreedXmas
23:45
Да там основная проблема не с нерфами и апами, а с постоянными фризами игры после обновления, у огромного количества игроков проблемы с игрой. У кого-то просто фпс падает, у кого-то слайд шоу.
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
Зю
23:43
А как же "новое золото" и "защита от инфляции"? К чему ещё скам пирамиды будем привязывать?
Цена биткоина опустилась ниже $60 000 на фоне опасений по поводу роста инфляции в США
Dzhereli
23:33
Это как с играми от бетесты в плане моддинга. Когда собираешь пак текстур то часто 2к текстуры лучше проработаны чем 4к или карты нормалей сделаны через жопу. А лепить 2к текстуры на маленькие модели...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем