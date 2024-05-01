Компания Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Mirage будет доступна для скачивания 6 июня для платформ iPhone и iPad.

Assassin's Creed Mirage, новейшее дополнение к любимой серии Assassin's Creed от Ubisoft, выходит на iPhone и iPad для мобильных геймеров. Этот переход позволит пользователям игры отправиться по историческим улицам Багдада девятого века.

По словам Ubisoft, Assassin's Creed Mirage выйдет 6 июня для iPhone 15 серии Pro и iPad с чипом серии M и призвана перенести консольный опыт на мобильные устройства. Управление игрой на сенсорном экране было тщательно продумано для максимального удобства пользователей. Они также были разработаны для совместимости с различными контроллерами, такими как Razer Kishi Ultra.

реклама

Ubisoft также объявила, что Assassin's Creed Mirage будет иметь кросс-прогрессию и поддержку сохранений через Ubisoft Connect. Это позволит игрокам продолжить игру с того места, на котором они остановились, независимо от того, на какой платформе они находятся. Игра будет бесплатной для загрузки и изначально предложит 90-минутный пробный период. По окончании пробного периода пользователям, желающим продолжить игру, необходимо будет приобрести дополнение за 50 долл. на совместимых устройствах.