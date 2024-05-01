YouTube отменил пробную версию нового дизайна сайта, которую он запустил в апреле 2024 года, после резкой критики со стороны пользователей.

Новый дизайн, который тестировали для настольной версии YouTube, не получил одобрения пользователей.

В новом интерфейсе появились некоторые изменения: заголовки, описания и комментарии к видео перенесли в боковую панель, а рекомендуемые видео разместили под окном видеоплеера, увеличив их размер. Это должно было привлечь внимание пользователей к другим видео на платформе и повысить конверсию.

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Однако вместо ожидаемого положительного эффекта дизайн вызвал всеобщее недовольство. Многие пользователи столкнулись с проблемами юзабилити: комментарии вытекали за пределы экрана видео, когда они пытались читать их одновременно с просмотром. Это ставило под сомнение удобство использования платформы.

На данный момент пока неизвестно, будет ли Google продолжать работу над этим дизайном или же вернётся к старому оформлению.