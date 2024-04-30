AmpereOne-3 — это процессор третьего поколения от Ampere Computing, который будет обладать мощностью до 256 ядер и выполнен по новому 3-нм техпроцессу TSMC в конфигурации чиплета.

Компания Ampere Computing уже представила на рынке свой первый процессор AmpereOne с 192 физическими ядрами, TDP 350 Вт и 8-канальной памятью DDR5. Этот процессор может составить конкуренцию таким моделям, как Intel Xeon и AMD EPYC..

Однако недавно стало известно о планах компании по выпуску второго и третьего поколений процессоров AmpereOne — AmpereOne-2 и AmpereOne-3 соответственно. The Next Platform сообщает, что второе поколение будет иметь обновлённую архитектуру ядра «A2» и поддержку 12-канальной памяти DDR5.

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По словам представителей Ampere Computing, процессор нового поколения AmpereOne-2 будет иметь улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью. В частности, он будет иметь на 33% больше контроллеров памяти DDR5 (12-канальных против 8-канальных) и на 50% больше пропускной способности памяти, что обеспечит значительный прирост производительности.

AmpereOne-3 — это процессор третьего поколения от Ampere Computing, который будет обладать мощностью до 256 ядер и выполнен по новому 3-нм техпроцессу TSMC в конфигурации чиплета. Известно, что он будет поддерживать подключение PCIe 6.0 нового поколения, что важно для систем искусственного интеллекта. Также AmpereOne-3 будет иметь 12 контроллеров памяти DDR5.

В интервью The Next Platform Виттих, представитель Ampere Computing, рассказал о планах компании по развитию своих процессоров: «Мы очень быстро продвигаемся в области вычислений. В каждом новом выпуске процессоров мы стараемся внести изменения, которые обычно считаются сменой поколений. Мы добавляем много нового в каждое поколение».

Он также отметил, что компания использует чиплеты в своих процессорах, что является ещё одним шагом в развитии микроархитектуры. «Мы используем чиплеты в этом 256-ядерном дизайне, что также является ещё одним шагом. Чиплеты — это важная часть нашей общей стратегии», — отметил Виттих.