Polestar Phone предназначен для коммуникации с его автомобилями - в данном случае с электрическим купе-внедорожником Polestar 4

Автомобильная индустрия и индустрия смартфонов пересекаются нечасто, но когда это происходит, обычно сотрудничество автомобильных дизайнерских компаний и производителя смартфонов приводит к созданию специального издания стандартной модели - самым известным примером в последнее время является специальная версия смартфонов Magic6 и Magic V2, разработанная HONOR и Porsche Design.

Тем временем в Китае производитель EV-автомобилей Polestar идет на шаг дальше: Polestar Phone предназначен для коммуникации с его автомобилями - в данном случае с электрическим купе-внедорожником Polestar 4. Правда, автопроизводитель не занимался изготовлением этого телефона: производством и разработкой занимается другой китайский производитель смартфонов, Meizu. Polestar Phone создан на базе Meizu 21 Pro с некоторым добавлением шведской изюминки.

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Так, кто же такая Polestar? Как видно из названия, это дочерний бренд шведского автопроизводителя Volvo, который изначально был гоночным подразделением, а впоследствии - суббрендом, специализировавшимся на производительности. Несколько лет назад Volvo была продана компании Geely, и вместе с ней Polestar был преобразован в EV-бренд, который в основном продает автомобили в Китае и имеет небольшое присутствие в других странах. По совпадению, Geely также владеет Meizu, что объясняет происхождение смартфона.

Суть Polestar Phone заключается в том, чтобы позволить смартфону использовать функцию цифрового автомобильного ключа Android (с использованием технологии Ultra Wideband), а также " безупречную" интеграцию пользовательского интерфейса между смартфоном и информационно-развлекательными системами внедорожника Polestar. В остальном это довольно стандартный флагманский Android-смартфон с Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, а также тройной системой задних камер.

С точки зрения дизайна, бело-золотое сочетание действительно выглядит очень здорово: на своем сайте автопроизводитель утверждает, что смартфон разработан совместными усилиями его команды в Гетеборге, Швеция, и собственной команды дизайнеров Meizu. К сожалению, скорее всего, вы не сможете приобрести такой смартфон, поскольку это эксклюзивная модель для Китая, но не исключено, что у компании появится потенциальный преемник, если она решит, что это жизнеспособная бизнес-модель для ее будущих EV.