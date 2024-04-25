Thermonator, первая в мире собака-робот с огнеметом, способная выстрелить струей огня на 10 метров, уже доступна для покупки.

Если вы думали, что роботы-огнеметы для собак - это что-то из будущего, то вы ошибались: они вполне реальны, и вы можете купить их уже сегодня.

Представляем вам Thermonator, первую в мире собаку-огнеметчика, способную выпускать струю огня на расстояние до 10 м. Робот-собака был создан на базе четвероногого робота Unitree Go2, который похож на культового робота-собаку компании Boston Dynamics по кличке Spot, только меньше и легче. Стоит отметить, что Boston Dynamics требует от своих покупателей не превращать собак-роботов в оружие любого рода, поэтому Thermonator предназначен для "контроля и предотвращения лесных пожаров", "уборки снега и льда", а также "развлечений и спецэффектов".

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Thermonator оснащен датчиком LIDAR для навигации путем отображения объектов, которые он обнаруживает через свои лазерные глаза, Wi-Fi и Bluetooth, дистанционным управлением со смартфона и навигацией от первого лица через бортовую систему камер. Thermonator весит около 16 кг, имеет размеры 30 × 20 × 20 дюймов и оснащен огнеметом ARC со встроенным топливным баком, который может быть заправлен бензином или смесью бензина и дизельного топлива.

Собака способна выпускать струю огня на расстояние до 10 м в течение 45 мин при использовании максимально возможного блока батарей. Компания Throw Flame, создавшая огненную собаку-робота, предлагает Thermonator по цене 9 420 долларов.