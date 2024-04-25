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dima0782
Последняя бета-версия iOS 17.5 от Apple уже доступна для загрузки
Одновременно с выпуском iOS 17.5 beta 3 Apple также выпустила обновление iPadOS 17.5 beta 3 для разработчиков.

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Компания Apple регулярно выпускает новые обновления программного обеспечения для публики, а также предоставляет бета-версии для разработчиков. Текущая волна бета-версий предназначена для iOS 17.5, и теперь компания сделала доступной для загрузки третью бета-версию этого обновления для зарегистрированных разработчиков.

Зарегистрированные разработчики могут войти в систему, используя свой Apple ID, а затем выбрать загрузку последней бета-версии через обычный механизм обновления ПО в приложении "Настройки". Однако мы всегда советуем делать это только тем разработчикам, у которых есть свободное устройство - как бы хороши ни были бета-версии Apple, они все равно могут оказаться проблемными, а установка релизов на критически важные устройства может привести к неожиданным проблемам.

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Отсутствие необходимости устанавливать эту бета-версию на большинство устройств подтверждается тем фактом, что в ней нет огромного количества новых функций, особенно если вы не живете в Евросоюзе. Наиболее заметным изменением в этом выпуске является возможность для разработчиков приложений предлагать свои приложения для загрузки непосредственно со своих собственных сайтов, а не только из App Store или авторизованных сторонних маркетплейсов приложений.

Одновременно с выпуском iOS 17.5 beta 3 Apple также выпустила обновление iPadOS 17.5 beta 3 для разработчиков. В этом выпуске ожидается еще меньше изменений, хотя, по слухам, появилась поддержка новых Apple Pencils, а также новая функция Battery Health.

Новая поддержка Apple Pencil примечательна тем, что 7 мая Apple проведет мероприятие, на котором, как ожидается, компания представит четыре новых планшета. Ожидается, что эти планшеты будут поставляться вместе с новой, более прочной клавиатурой Apple Magic Keyboard, а слухи о новом Apple Pencil также продолжают циркулировать.

Что касается новых iPad, то ожидается, что Apple представит новые OLED-планшеты iPad Pro с быстрым чипом M3 внутри, хотя никаких общих изменений в дизайне не предвидится. По нашим сведениям, iPad Pro по-прежнему будет выпускаться в 11- и 12,9-дюймовых вариантах.

А вот iPad Air, пожалуй, станет самым заметным изменением. Ожидается, что в нем будет установлен чип M2, а не M1, как в предыдущих моделях, а к существующей 11-дюймовой версии, если слухи верны, добавится новая 12,9-дюймовая модель. Это предложит покупателям iPad новый вариант, если они хотят большой дисплей, но не хотят покупать iPad Pro, чтобы получить его.

#apple #обновление ios #обновление ipados #ios 17.5 beta #ipados 17.5 beta
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