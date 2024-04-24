Эти новые функции ИИ могут также распространиться на Fan Edition устройства Galaxy S24 5G.

Компания Samsung захватила всю технологическую индустрию, когда в январе 2024 года выпустила флагманскую модель Samsung Galaxy S24 с функциями Galaxy AI. Эти функции Galaxy AI меняют представление о том, как любители смартфонов используют свои устройства. Ранее сообщалось, что Galaxy AI будет бесплатным для устройств Galaxy S24 до 2025 года. После этого бренд работает над функциями ИИ, разделенными на две категории - монетизированные и бесплатные. В интервью ET Telcom глава мобильного подразделения Samsung заявил, что компания пытается удовлетворить оба типа потребителей, но пока что монетизированные планы не были окончательно утверждены.

Это намекнуло на то, что Samsung представит все новые и более мощные функции Galaxy AI в серии Samsung Galaxy S25, которая выйдет в 2025 году. Теперь Samsung окончательно подтвердила, что серия Galaxy S25 будет оснащена новыми функциями искусственного интеллекта благодаря продолжению сотрудничества с Google. Эти новые функции ИИ могут также распространиться на Fan Edition устройства Galaxy S24 5G.

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Серия Samsung Galaxy S25: новые функции искусственного интеллекта

Недавно исполнительный директор Samsung подтвердил, что компания планирует расширить возможности искусственного интеллекта на базе Gemini Nano 2 LLM от Google. По его словам, переговоры находятся на продвинутой стадии, и на этот раз основное внимание будет уделено искусственному интеллекту на устройстве.

Хотя нет никаких намеков на то, какими будут эти новые функции искусственного интеллекта, предполагается, что некоторые функции будут монетизированы.

Особенности Galaxy AI в серии S24