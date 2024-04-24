Первая гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple далека от ожидаемого успеха. Согласно последним сообщениям, Apple решила сократить производство Vision Pro из-за отсутствия спроса.

Apple возлагала большие надежды на свою первую гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, но, похоже, эти надежды постепенно сменяются разочарованием. Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что компания снизила ожидания по поставкам Vision Pro в 2024 году и пересматривает свои планы относительно следующей модели.



Почти никто, включая Apple, не ожидал, что продажи Vision Pro будут исчисляться миллионами и станут прибыльным бизнесом, однако продукт не оправдал всех ожиданий. Согласно последней информации, технологический гигант снизил прогнозы по поставкам Vision Pro до конца года.

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Снижение ожиданий Apple по продажам довольно значительно: Ожидалось, что в 2024 году компания поставит от 700 000 до 800 000 устройств, а теперь эта цифра снизилась до 400 000-450 000 единиц. Таким образом, ожидания снизились на 50%. С другой стороны, в ближайшие месяцы ожидается выход Vision Pro на мировые рынки. Снижение ожиданий продаж без выхода на эти рынки не очень хорошо.



Согласно сообщениям, Apple также пересматривает свои планы относительно гарнитур смешанной реальности. Некоторое время утверждалось, что появится вариант Vision Pro с более низкими техническими характеристиками и более доступной ценой. Судя по всему, ждать этот продукт придется до 2026 года. Таким образом, Vision Pro стоимостью 3500 долл. на некоторое время останется единственным вариантом.



Кроме того, можно ожидать, что эта инициатива, которая пока кажется неудачной, повлияет на индустрию VR/AR. Ведь до сих пор, когда Apple выходила на новый рынок, обычно именно она задавала на нем тенденции. Тот факт, что этого не произошло с Vision Pro, говорит о том, что этот рынок по-прежнему остается очень "нишевым". В то же время мы видим, что Apple не смогла преодолеть в Vision Pro основные недостатки, которые мы уже давно наблюдаем в аналогичных продуктах. Vision Pro, как и Oculus 10-летней давности, по-прежнему тяжелый и громоздкий, не эргономичный при длительном использовании, плохо держит батарею и портативен, а самое главное – в нем нет ключевых приложений и контента, которые будут продавать устройство и поддерживать его использование.