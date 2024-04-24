После непродолжительного тестирования рекламы Microsoft добавляет ее в обновление для всех устройств с Windows 11.

Компания Microsoft выпускает обновление для Windows 11, которое рекламирует "рекомендуемые" программы в меню "Пуск" вашего устройства, чтобы побудить вас загружать больше приложений на свои ПК и планшеты.

Ранее в этом месяце Microsoft протестировала рекламу в меню "Пуск" на отдельных инсайдерах Windows в своем бета-канале. Теперь она делает эту рекламу видимой по умолчанию для всех пользователей Windows 11.

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Обновление, включающее рекламу, - это обновление KB5036980, выпущенное во вторник. Microsoft называет рекламу в меню "Пуск" Windows 11 "рекомендуемым разделом".

"Эти приложения поступают от небольшого набора избранных разработчиков", - пишет Microsoft в сообщении, описывающем обновление. "Это поможет вам открыть для себя некоторые из доступных замечательных приложений".

Чтобы отключить рекламу в меню "Пуск" Windows 11, перейдите в "Настройки" > "Персонализация" > "Пуск". Отключите там тумблер рядом с пунктом "Показывать рекомендации, рекламные акции приложений и многое другое".

Также можно запретить Windows показывать другую рекламу в меню "Пуск", блокировать предложения на экране блокировки, отключить уведомления о рекламе и отключить предлагаемый контент, перейдя в настройки устройства для отключения этих функций. При желании вы также можете полностью изменить внешний вид меню "Пуск" в Windows 11.

KB5036980 также содержит некоторые другие функции Windows 11. Приложения, которые вы чаще всего используете, могут отображаться в разделе "Рекомендуемые" вместе с рекламой, что может смутить некоторых пользователей. Виджеты экрана блокировки также получат обновление, по словам Microsoft, которое принесет "улучшенное качество" и предложит "больше визуальных эффектов" и настроек.

Обновление также исправляет ошибку в меню настроек Windows 11 и изменяет вид сенсорной клавиатуры Japanese 106 при входе в систему, чтобы она выглядела "так, как ожидалось", говорится на странице подробностей обновления.

Однако в этом обновлении уже есть известная ошибка: Microsoft отмечает, что некоторые пользователи не могут изменить фотографию профиля своей учетной записи и получают сообщение об ошибке 0x80070520 после установки обновления. Microsoft говорит, что работает над исправлением и обещает, что решение будет представлено в одном из будущих обновлений.