Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
После утечек, появившихся в прошлом месяце, компания X наконец-то подтвердила, что выпускает X TV - приложение для смарт-телевизоров, ориентированное на просмотр видео.

реклама

Компания X Илона Маска скоро запустит приложение для просмотра видео на "умных" телевизорах под названием X TV, подтвердила сегодня генеральный директор Линда Яккарино, ровно через месяц после того, как исследователь приложений и известный источник Нима Оуджи поделился подробностями о том, как может выглядеть приложение X TV.

"Скоро мы принесем на ваши умные телевизоры увлекательный контент в режиме реального времени с помощью приложения X TV", - пишет Яккарино. "Оно станет вашим незаменимым помощником для высококачественных, захватывающих развлечений на большом экране".

реклама

X TV будет предлагать собственный поиск видео, видеоленту и видеоконтент, созданный искусственным интеллектом. Он также сможет отслеживать, что пользователи смотрят в приложении X на своих смартфонах, и продолжать просмотр этого видеоконтента на X TV.

Сообщение включает короткий ролик, демонстрирующий, как представляется, приложение X TV в разработке, в котором показано недавнее интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным и кадры запуска ракеты SpaceX. Официальный аккаунт X в разделе "Новости" опубликовал тот же ролик с подписью: "Скоро появится на ближайшем к вам телевизоре".

Это ответ X на YouTube, где пользователи загружают более 500 часов контента каждую минуту, а зрители просматривают миллиарды часов видео ежедневно? Возможно. С момента приобретения X Маск публично настаивал на том, чтобы исторически текстовая платформа стала видеоцентричной, позволяя платным пользователям загружать более длинные видеоролики с высоким разрешением.

В настоящее время пользователи, не оплачивающие услуги X, могут загружать только видео длиной 140 секунд, но платные премиум-пользователи могут загружать видео 1080p длиной до двух часов или видео 720p длиной до трех часов через веб-браузер компьютера или приложение X для iOS. Да, это длина целого фильма. Один из аккаунтов X ранее загрузил на платформу весь фильм "Дюна: Часть вторая", после чего он был удален.

Несмотря на то, что X активно продвигает телевидение, неясно, готова ли его инфраструктура справиться с потоком видеоконтента. В веб-браузере компьютера инструмент X для загрузки видео все еще помечает разрешение 1080p как "редко необходимое", предположительно для того, чтобы подтолкнуть пользователей к выбору более низкого разрешения 720p. YouTube, для сравнения, предлагает загрузку видео в разрешении 4K и даже 8K.

Учитывая, что многие современные смарт-телевизоры поддерживают разрешение 4K или даже 6K, пользователи могут обнаружить, что видео в приложении X TV будет выглядеть не так хорошо, как могло бы - до тех пор, пока социальная медиаплатформа не добавит возможность загрузки видео в 4K и масштабирования старого контента.

#илон маск #соцсеть x #видеоплатформа #x tv
+
Написать комментарий (0)
Tesla отзывает все 3878 произведенных Cybertruck из-за дефектной педали акселератора
Tesla снизила цены на программное обеспечение для автономного вождения на треть
Tesla снизила цены на свои электрокары в Китае, Европе и США на фоне сокращения продаж
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
6
Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
3
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
3
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
2
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
Bloomberg: Немецкие специалисты проявляют высокую заинтересованность в работе на ВПК Германии
+
Студент Эксетерского университета сравнил обращение в ВУЗе с допросом Штази
1
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
+
В Литве заменят все части газопровода с русскоязычными надписями
1
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
1
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
Подешевевшие акции NVIDIA потянули за собой ценные бумаги многих азиатских поставщиков
1
На «Яндекс Маркете», Ozon и Wildberries за 3 месяца 2024 заблокировано 2 миллиона поддельных товаров
+
В iPhone 16 вместо традиционных кнопок громкости будут революционные кнопки Action
+
Стали известны размер батареи Redmi 13 5G и скорость зарядки
+
В России создали программную оболочку "Пятница" для защиты стационарных объектов от дронов
+
Китай строит «свой Тайвань» в Карибском море в непосредственной близости от побережья США
+
В США считают, что смартфон Huawei с китайским 7-нм чипом доказывает отставание Китая
3

Популярные статьи

11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
22
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
306
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
31
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
24
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
20
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
16
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
47
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
15

Сейчас обсуждают

Windmark
04:03
Перемога на горизонте 😁
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Алекс Мерсер
03:54
Печальные, для меня, новости.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Paul Dein
03:46
Всю статью можно уложить в 2 предложения. 3000х с 12гб для 2к со средними настройками графена в полне хватит. А вот для 4к лучше брать 4000е с 16гб.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
DIP48
03:07
Хрень какая та. Перенесли бы все тогда в "Настройки". А то то здесь, то там.
Microsoft лишает панель управления Windows 11 еще одного инструмента
johnnie74
03:06
Ну хорош уже, а? ) Какие лучи в TLOU ? Для справки, 3080 в в нативном 1440p на максимальных-высоких не ест в TLOU больше 9-9.5 Гб (по крайней мере я за версию 1.0.5.1) В 4К к телеку не потащу, но тут ...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Bernig
03:02
Памяти больше нужно именно амд, у Нвидиа с этим всё норм https://youtu.be/MOKRTzpyU2U?list=LL&t=73
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
32Влад32
02:54
Пока 1540 не сделают - покупать не буду.
AOC представила монитор для геймеров с частотой обновления 540 Гц
Майкопское Честное
02:40
Краткое резюме: красные рвутся, зелёные отдыхают.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Майкопское Честное
02:37
Ваще нищета ))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Mallory
02:36
Он как-то всерьез рассуждал про real time ядро и его влияние на быстродействие в играх.
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем