После утечек, появившихся в прошлом месяце, компания X наконец-то подтвердила, что выпускает X TV - приложение для смарт-телевизоров, ориентированное на просмотр видео.

Компания X Илона Маска скоро запустит приложение для просмотра видео на "умных" телевизорах под названием X TV, подтвердила сегодня генеральный директор Линда Яккарино, ровно через месяц после того, как исследователь приложений и известный источник Нима Оуджи поделился подробностями о том, как может выглядеть приложение X TV.

"Скоро мы принесем на ваши умные телевизоры увлекательный контент в режиме реального времени с помощью приложения X TV", - пишет Яккарино. "Оно станет вашим незаменимым помощником для высококачественных, захватывающих развлечений на большом экране".

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X TV будет предлагать собственный поиск видео, видеоленту и видеоконтент, созданный искусственным интеллектом. Он также сможет отслеживать, что пользователи смотрят в приложении X на своих смартфонах, и продолжать просмотр этого видеоконтента на X TV.

Сообщение включает короткий ролик, демонстрирующий, как представляется, приложение X TV в разработке, в котором показано недавнее интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным и кадры запуска ракеты SpaceX. Официальный аккаунт X в разделе "Новости" опубликовал тот же ролик с подписью: "Скоро появится на ближайшем к вам телевизоре".

Это ответ X на YouTube, где пользователи загружают более 500 часов контента каждую минуту, а зрители просматривают миллиарды часов видео ежедневно? Возможно. С момента приобретения X Маск публично настаивал на том, чтобы исторически текстовая платформа стала видеоцентричной, позволяя платным пользователям загружать более длинные видеоролики с высоким разрешением.

В настоящее время пользователи, не оплачивающие услуги X, могут загружать только видео длиной 140 секунд, но платные премиум-пользователи могут загружать видео 1080p длиной до двух часов или видео 720p длиной до трех часов через веб-браузер компьютера или приложение X для iOS. Да, это длина целого фильма. Один из аккаунтов X ранее загрузил на платформу весь фильм "Дюна: Часть вторая", после чего он был удален.

Несмотря на то, что X активно продвигает телевидение, неясно, готова ли его инфраструктура справиться с потоком видеоконтента. В веб-браузере компьютера инструмент X для загрузки видео все еще помечает разрешение 1080p как "редко необходимое", предположительно для того, чтобы подтолкнуть пользователей к выбору более низкого разрешения 720p. YouTube, для сравнения, предлагает загрузку видео в разрешении 4K и даже 8K.

Учитывая, что многие современные смарт-телевизоры поддерживают разрешение 4K или даже 6K, пользователи могут обнаружить, что видео в приложении X TV будет выглядеть не так хорошо, как могло бы - до тех пор, пока социальная медиаплатформа не добавит возможность загрузки видео в 4K и масштабирования старого контента.