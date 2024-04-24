Это мероприятие будет проходить только в режиме онлайн; нам придется подождать WWDC в следующем месяце, чтобы увидеть все вживую.

Приготовьтесь к появлению новых устройств Apple. Сегодня компания объявила, что 7 мая состоится "специальное мероприятие Apple", получившее название Let Loose.

Это мероприятие будет проходить только в режиме онлайн; нам придется подождать WWDC в следующем месяце, чтобы увидеть все вживую. Но все начнется в 7 утра по тихоокеанскому времени.

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Apple не уточнила, что именно будет выпущено в свет, но у нас есть несколько предположений. Первая подсказка исходит от иллюстрации, которую Apple включила в анонс: трудно не заметить Apple Pencil. В настоящее время Apple предлагает стилусы первого и второго поколения, а также модель Pencil с разъемом USB-C (что несколько смущает). Ходят слухи о третьем поколении Pencil, предназначенном исключительно для iPad Pro. Возможно, у этого Pencil будут намагниченные наконечники для легкого переключения и возможной интеграции с Find My Network.

Мы также ожидаем появления новых iPad. В 2023 году Apple не выпустила ни одного нового планшета, так что пришло время обновления. Слухи указывают на обновление всей линейки.

Марк Гурман из Bloomberg, который обычно в курсе всех событий Apple, похоже, подтвердил это лаконичным твитом: "Мероприятие по iPad - 7 мая", - написал он.

Мы также видели предположения о камерах FaceTime для серии iPad Pro, что является приятным дополнением. Другие сообщения намекают на OLED-дисплеи (по крайней мере, для модели Pro), что приблизит iPad к современным планшетным характеристикам и, возможно, позволит сделать корпус тоньше.

Мы сохраняем надежду на то, что хотя бы в некоторых моделях будет больше одного порта, хотя это маловероятно. Однако в iPad может появиться зарядка MagSafe, что потребует новых зарядных устройств с более высокими скоростными возможностями. Что касается iPad Air, то мы можем увидеть более крупный дисплей, возможно, 12,9 дюйма. Вероятен и более новый процессор, учитывая, что iPad Air все еще работает на M1, и, если нам очень повезет, камера переместится в более разумное место.

Но все это лишь слухи. Точно мы узнаем на мероприятии Let Loose в мае.