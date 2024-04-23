Star Wars Jedi: Survivor от Respawn Entertainment скоро появится в EA Play и, соответственно, в Game Pass.

Star Wars Jedi: Survivor будет доступна в EA Play, а также в Game Pass с 25 апреля. Пользователи платформы Microsoft смогут поиграть в игру от Respawn Entertainment, поскольку EA Play остается частью подписки Game Pass. Игра выходит на вышеупомянутых платформах спустя год после релиза (она вышла 25 апреля 2023 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S).

Являясь сиквелом Star Wars Jedi: Fallen Order, Jedi: Survivor рассказывает о Кэле Кестисе, отчаянно сражающемся против Империи вместе со старыми и новыми союзниками. Однако, узнав секрет, который может изменить все, он отправляется в грандиозное приключение, полное загадок.

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Улучшения коснулись и боевой системы, которая включает в себя световой меч, двуручное оружие, двуручного крестоносца и бластер, позволяющий держать его в одной руке.

Стоит напомнить, что вскоре после выхода Star Wars Jedi: Survivor критиковали за баги и ужасную оптимизацию, которая могла вывести из строя даже GeForce RTX 4090. С тех пор были внесены улучшения, так что теперь все стало лучше.

В настоящее время ведется работа над Star Wars Jedi 3, но подробности проекта и дата дебюта пока официально не объявлены.