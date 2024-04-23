Стартап, специализирующийся на компрессии искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения

Apple уже давно готовится к выходу на рынок искусственного интеллекта, приобретая такие стартапы, как DarwinAI, который поможет реализовать функции искусственного интеллекта на устройствах iPhone, или Datakalab, который позволит реализовать мощные функции искусственного интеллекта на телефонах iPhone.

Как отмечает французский журнал Challenges, это приобретение состоялось в декабре, и на тот момент в небольшой компании работало около 20 человек. Дело в том, что купля-продажа только недавно была зарегистрирована в Европейской комиссии. Поэтому мы узнали об этом только сейчас.

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Стартап, специализирующийся на технологиях сжатия данных искусственного интеллекта и компьютерного зрения

Datakalab добилась значительных успехов во Франции, стране своего происхождения. В частности, именно эта компания внедрила в транспортные системы Парижа инструменты искусственного интеллекта для проверки того, носят ли пользователи различные виды лицевых масок. Кроме того, они сотрудничали с Disney и другими компаниями в этой стране.

Сильной стороной Datakalab является то, что они не хранили никаких личных данных, которые им предоставляли, а только статистические данные. Это объясняется тем, что они специализируются на алгоритмах анализа компьютерных изображений для измерения потоков в общественном пространстве.

Это приобретение Apple несколько странно. Во-первых, основатели Datakalab не являются частью компании из Купертино, но именно их сотрудники перебрались в "большое яблоко". С другой стороны, Apple заинтересована во владении патентами, связанными с технологиями сжатия и видения ИИ.

Apple может воспользоваться тем фактом, что Datakalab специализируется на сжатии алгоритмов и встроенном ИИ - двух важных особенностях, которые нужны Apple, чтобы выделиться на фоне конкурентов, используя ИИ на устройствах, а не функции, обрабатываемые в облаке.

Apple делает ставку на ИИ в устройствах

Все признаки указывают на то, что кусачая яблочная компания делает ставку на полностью интегрированный ИИ на устройстве. Недавно мы узнали, что это может произойти благодаря большой языковой модели, которую разрабатывает Apple. Но у этого есть свои преимущества и недостатки.

С одной стороны, такая система, которую выберет Apple, обеспечит большую конфиденциальность и скорость ответов, а также воспользуется преимуществами сочетания программного и аппаратного обеспечения компании и возможностью работы в автономном режиме, но с другой стороны, эта языковая модель будет иметь меньше параметров.