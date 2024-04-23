Объявляя о строительстве нового центра обработки данных, Google отмечает переход голландских организаций и правительства на облачные технологии.

После предыдущего центра обработки данных в Эемсхавене и начатого строительства в Винсхотене, в Гронингене появится третий центр обработки данных. Инвестиции в размере 600 млн евро в бизнес-парк Westpoort позволят еще больше поддержать бизнес и потребителей.

Объявляя о строительстве нового центра обработки данных, Google отмечает переход голландских организаций и правительства на облачные технологии. Чтобы удовлетворить этот спрос, американская технологическая компания планирует и дальше инвестировать в цифровую инфраструктуру, которая поможет расширить доступ к информации.

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В сочетании с предыдущими инвестициями в центры обработки данных и сопутствующую инфраструктуру общий объем инвестиций Google составляет 3,8 млрд евро. Помимо Эемсхавена, в Мидденмеере также функционирует центр обработки данных. Центр обработки данных в Виншотене находится в стадии строительства с декабря 2023 года.

Неизвестно, как именно будет выглядеть центр обработки данных в Вестпорте с технической точки зрения. Однако Марко Инема, руководитель центра обработки данных в Нидерландах, дает понять, что новое место может многое предложить. "Это позволит нам удовлетворить растущий спрос на наши услуги в области ИИ и облачных вычислений и предоставить важнейшие вычислительные мощности компаниям по всей стране", - сказал Йнема.

По его словам, на новом месте будет создано 125 прямых рабочих мест. Среди них будут сотрудники центра обработки данных Google, временные работники, поставщики и подрядчики, работающие на полную ставку.

В то же время Google подчеркивает, что при строительстве центра обработки данных в Вестпорте учитывается принцип экологичности. Ведь в обществе существует обеспокоенность по поводу энергопотребления центров обработки данных. Именно поэтому в начале этого года Google заключила партнерство с компаниями Eneco и Shell, чтобы получать 90 % энергии из экологически чистых источников. Кроме того, центр в Вестерпорте будет оснащен системой рекуперации тепла, которая будет отводить тепло от центра обработки данных.

Первые серверы планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.