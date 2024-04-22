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dima0782
Стала известна дата начала продаж электросамокатов Xiaomi Electric Scooter 4 Lite и Pro (2nd Gen)
Все характеристики, цены и наличие новых электрических скутеров Xiaomi, созданных для обеспечения превосходных впечатлений от езды.

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Компания Xiaomi официально представила два новых электрических скутера, которые повышают уровень катания благодаря автономности до 60 км, двойной тормозной системе и моторам мощностью до 1000 Вт.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite и его Pro-версия развивают максимальную скорость 25 км/ч, что вполне достаточно для ежедневных поездок, имеют стандартный режим 15 км/ч и пешеходный режим 6 км/ч для езды в оживленных районах. Однако они отличаются по автономности, мощности двигателя, наклону, выдерживаемому весу и другим параметрам, в которых, как мы увидим ниже, выигрывает модель Pro.

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Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)

Второе поколение электросамоката Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, представленное в прошлом месяце, отличается спортивным и аэродинамичным дизайном, выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая надежное катание. Благодаря пневматическим шинам диаметром 25,4 см обеспечивается действительно плавный и комфортный ход, он прекрасно адаптируется к неровностям, неровному дорожному покрытию или труднопроходимой местности.

Кроме того, он способен генерировать 300 Вт мгновенного импульса, что позволяет заводить его в более сложных местах, чем обычно. Но самое главное - это встроенный мотор, обеспечивающий максимальную мощность 390 Вт, что позволяет ему ускоряться и подниматься по склонам до 15 % без каких-либо усилий со стороны пользователя.


Время зарядки составляет 8 часов, что обеспечивает запас хода в 25 км - более чем достаточное расстояние, чтобы добраться из дома на работу или куда-либо еще и сэкономить время на приготовление пищи, отдых или другие дела. Более того, если вам вдруг понадобится сесть в метро или убрать его в багажник автомобиля, вы всегда сможете сложить его в три простых шага и легко транспортировать.

Он также оснащен высокоэффективной двойной тормозной системой, которая минимизирует тормозной путь, обеспечивая безопасное и стабильное вождение. Кроме того, он оборудован шестью механизмами защиты аккумулятора, которые продлевают срок его службы и обеспечивают надежность транспортного средства, предотвращая перезарядку, высокие температуры, короткие замыкания и другие инциденты.

Если вы собираетесь ездить ночью или в плохо освещенных местах, не стоит беспокоиться, ведь дальность света центральной фары составляет от 2 до 8 м. Кроме того, дополнительную безопасность движения обеспечивают мигающие сигналы, встроенные в задний фонарь, которые предупреждают пешеходов и транспортные средства, движущиеся позади пользователя.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

Представляем вашему вниманию электросамокат Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen), который является улучшенной версией предыдущего самоката. Несмотря на то, что они имеют общие характеристики, например, максимальную скорость, о которой мы говорили в начале, запас хода составляет 60 км, а время зарядки - около 9 ч. Другими словами, вы сможете проехать еще большее расстояние, не беспокоясь об этом.

Еще одно из главных различий между этими двумя велосипедами - их мощность, так как в данном случае он оснащен мощным 400-ваттным двигателем заднего хода, пиковая мощность которого составляет 1000 Вт для уверенного ускорения. Благодаря этому он способен преодолевать любые препятствия, лучше сцепляться с дорогой на всех поворотах и преодолевать склоны до 22%, в то время как модель Lite ограничена 15%.

Модель Pro также оснащена двойной тормозной системой, с передним барабанным тормозом и задней электронной антиблокировочной системой (E-ABS), которые в совокупности сокращают тормозной путь и повышают безопасность. Также мы снова видим передовую интеллектуальную систему управления аккумулятором (BMS), которая постоянно контролирует состояние батареи с помощью шести механизмов защиты, таких как защита от перегрузки и перегрева.

Наконец, стоит отметить, что модель выдерживает нагрузку до 500 кг в статике и до 120 кг в движении, оснащена новой интеллектуальной системой освещения и автоматическими световыми указателями поворота, которые обеспечивают безопасность и видимость водителя. И, как и в случае с моделью Lite, его можно сложить всего за три секунды, а значит, вы можете брать его с собой куда угодно, и он не будет мешать.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite и Pro (2nd Gen): цена и наличие

Оба электроскутера, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) и Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen), будут доступны с четверга 25 апреля в MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon.es, Fnac и Alcampo, а на официальном сайте Xiaomi - с мая. Вот их соответствующие цены:

  • Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen): 299,99 евро.
  • Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen): 549,99 евро.

Оба самоката можно подключить к приложению Xiaomi Home через Bluetooth, что позволяет проверять состояние самокатов и заряда батареи, просматривать информацию о пробеге, управлять фарами, блокировать двигатель, регулировать автоматические фары и выполнять обновление прошивки. Кроме того, они рекомендованы для людей в возрасте от 16 до 50 лет и имеют защиту от брызг воды по стандарту IPX4.

#xiaomi #электросамокат #electric scooter 4 pro #electric scooter 4 lite
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