Все характеристики, цены и наличие новых электрических скутеров Xiaomi, созданных для обеспечения превосходных впечатлений от езды.

Компания Xiaomi официально представила два новых электрических скутера, которые повышают уровень катания благодаря автономности до 60 км, двойной тормозной системе и моторам мощностью до 1000 Вт.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite и его Pro-версия развивают максимальную скорость 25 км/ч, что вполне достаточно для ежедневных поездок, имеют стандартный режим 15 км/ч и пешеходный режим 6 км/ч для езды в оживленных районах. Однако они отличаются по автономности, мощности двигателя, наклону, выдерживаемому весу и другим параметрам, в которых, как мы увидим ниже, выигрывает модель Pro.

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Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)

Второе поколение электросамоката Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, представленное в прошлом месяце, отличается спортивным и аэродинамичным дизайном, выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая надежное катание. Благодаря пневматическим шинам диаметром 25,4 см обеспечивается действительно плавный и комфортный ход, он прекрасно адаптируется к неровностям, неровному дорожному покрытию или труднопроходимой местности.

Кроме того, он способен генерировать 300 Вт мгновенного импульса, что позволяет заводить его в более сложных местах, чем обычно. Но самое главное - это встроенный мотор, обеспечивающий максимальную мощность 390 Вт, что позволяет ему ускоряться и подниматься по склонам до 15 % без каких-либо усилий со стороны пользователя.





Время зарядки составляет 8 часов, что обеспечивает запас хода в 25 км - более чем достаточное расстояние, чтобы добраться из дома на работу или куда-либо еще и сэкономить время на приготовление пищи, отдых или другие дела. Более того, если вам вдруг понадобится сесть в метро или убрать его в багажник автомобиля, вы всегда сможете сложить его в три простых шага и легко транспортировать.

Он также оснащен высокоэффективной двойной тормозной системой, которая минимизирует тормозной путь, обеспечивая безопасное и стабильное вождение. Кроме того, он оборудован шестью механизмами защиты аккумулятора, которые продлевают срок его службы и обеспечивают надежность транспортного средства, предотвращая перезарядку, высокие температуры, короткие замыкания и другие инциденты.

Если вы собираетесь ездить ночью или в плохо освещенных местах, не стоит беспокоиться, ведь дальность света центральной фары составляет от 2 до 8 м. Кроме того, дополнительную безопасность движения обеспечивают мигающие сигналы, встроенные в задний фонарь, которые предупреждают пешеходов и транспортные средства, движущиеся позади пользователя.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

Представляем вашему вниманию электросамокат Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen), который является улучшенной версией предыдущего самоката. Несмотря на то, что они имеют общие характеристики, например, максимальную скорость, о которой мы говорили в начале, запас хода составляет 60 км, а время зарядки - около 9 ч. Другими словами, вы сможете проехать еще большее расстояние, не беспокоясь об этом.

Еще одно из главных различий между этими двумя велосипедами - их мощность, так как в данном случае он оснащен мощным 400-ваттным двигателем заднего хода, пиковая мощность которого составляет 1000 Вт для уверенного ускорения. Благодаря этому он способен преодолевать любые препятствия, лучше сцепляться с дорогой на всех поворотах и преодолевать склоны до 22%, в то время как модель Lite ограничена 15%.

Модель Pro также оснащена двойной тормозной системой, с передним барабанным тормозом и задней электронной антиблокировочной системой (E-ABS), которые в совокупности сокращают тормозной путь и повышают безопасность. Также мы снова видим передовую интеллектуальную систему управления аккумулятором (BMS), которая постоянно контролирует состояние батареи с помощью шести механизмов защиты, таких как защита от перегрузки и перегрева.

Наконец, стоит отметить, что модель выдерживает нагрузку до 500 кг в статике и до 120 кг в движении, оснащена новой интеллектуальной системой освещения и автоматическими световыми указателями поворота, которые обеспечивают безопасность и видимость водителя. И, как и в случае с моделью Lite, его можно сложить всего за три секунды, а значит, вы можете брать его с собой куда угодно, и он не будет мешать.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite и Pro (2nd Gen): цена и наличие

Оба электроскутера, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) и Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen), будут доступны с четверга 25 апреля в MediaMarkt, El Corte Inglés, Amazon.es, Fnac и Alcampo, а на официальном сайте Xiaomi - с мая. Вот их соответствующие цены:

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen): 299,99 евро.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen): 549,99 евро.

Оба самоката можно подключить к приложению Xiaomi Home через Bluetooth, что позволяет проверять состояние самокатов и заряда батареи, просматривать информацию о пробеге, управлять фарами, блокировать двигатель, регулировать автоматические фары и выполнять обновление прошивки. Кроме того, они рекомендованы для людей в возрасте от 16 до 50 лет и имеют защиту от брызг воды по стандарту IPX4.