Сама Intel уже начала расследование проблемы, но долгое время казалось, что проблема кроется не в Intel, а в производителях материнских плат.

В последнее время пользователи процессоров Intel 13-го и 14-го поколений, в частности i7-13700K/14700K, i9-13900K/14900K и специальных версий i9-13900KS/14900KS, сообщают о проблемах с нестабильностью работы этих устройств. Эта проблема стала вызывать затруднения не только у покупателей, но и у производителей аппаратного обеспечения, которые пытаются найти ее решение.

Сама Intel уже начала расследование проблемы, но долгое время казалось, что проблема кроется не в Intel, а в производителях материнских плат. Желая обеспечить максимальную производительность своих плат, они обходят стандартные ограничения потребления этих процессоров (например, 253 Вт MTP или 320 Вт Extreme Power Delivery Profile для версии KS) и позволяют процессорам работать без этих ограничений в состоянии по умолчанию. Вместо этого они используют максимальное настраиваемое значение 4096 Вт и другие нестандартные настройки. Это приводило к тому, что процессоры падали при больших игровых нагрузках, выдавали нелогичные ошибки (например, низкий объем доступной графической памяти) и тому подобное.

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Asus начала реагировать на эту ситуацию, и новый BIOS материнской платы должен обеспечить более стабильную работу. В принципе, такое "решение" довольно нелепо, так как оно, по сути, закрывает источник проблем, которые создали сами производители материнских плат. Теперь эти BIOS предлагают Intel Baseline Profile, который представляет собой настройки процессора, на которых он должен был работать с самого начала, то есть стандартные значения, установленные Intel. Процессор, настроенный на те значения, которые он должен иметь, теперь представляется как режим "повышенной стабильности", хотя это не должно быть чем-то особенным, а должно быть настройкой по умолчанию.

Производитель компьютеров Falcon Northwest выяснил, на какие значения на самом деле влияет эта настройка. Например, она включает CPU и Enhanced C-States, включает Enhanced TVB и отключает Overclocking TVB и некоторые другие. Затем пользователь RaMsITo обсудил на форуме OCN, сколько производительности на самом деле теряется, когда CPU установлен на значения по умолчанию. Он попробовал Cinebench R23, и процессор набрал 40998 баллов при активированном профиле по умолчанию (т. е. неограниченном). Когда он активировал профиль Intel Baseline Profile, который применяет фактические значения по умолчанию, которые, по мнению Intel, должны быть установлены для процессора, он получил только 35851 балл. Это 12,5 % мощности. Как оказалось, производителям материнских плат удалось обойти ограничения по энергопотреблению, в результате чего процессор на их платах выглядит немного мощнее, чем должен быть.