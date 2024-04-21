Компания Huawei взяла идею у популярных некогда компактов на вооружение и внедрила выдвижной объектив в свою последнюю модель

Компания Huawei, несмотря на санкции и исключение из американской технологической экосистемы, не отказывается от выпуска новых телефонов. Одна из последних моделей - Huawei Pura 70, а версия "Ultra" предлагает несколько инновационных функций, включая выдвижной объектив для основной камеры.

До того как смартфоны заняли доминирующее положение на рынке фототехники, компактные камеры были популярны для сохранения воспоминаний в достойном качестве без необходимости носить с собой тяжелый и большой зеркальный фотоаппарат. Компакты отличались выдвижным объективом, который выезжал из корпуса при включении камеры, обеспечивая лучшее качество снимков. Когда камера была выключена, объектив убирался внутрь устройства для удобства и безопасности хранения.

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Компания Huawei взяла эту идею на вооружение и внедрила выдвижной объектив в свою последнюю модель. Несмотря на то, что камера выдвигается из корпуса всего на несколько миллиметров, это дает инженерам больше пространства для работы над объективом, сохраняя при этом небольшие размеры устройства.

Новый объектив использует 1-дюймовый 50-Мп сенсор с регулируемой диафрагмой F1.6-F4.0. Несмотря на отсутствие оптического зума, выдвижной объектив позволяет настраивать базовую конфигурацию объектива. Кроме того, на задней панели треугольной формы расположены две дополнительные камеры: ультраширокоугольная на 40 МП и телеобъектив на 50 МП с 3,5-кратным зумом.

Другие спецификации включают до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища в модели "Ultra". Есть 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 2844×1260, а батарея составляет 5200 мАч. В телефоне есть только Wi-Fi 6e, а не Wi-Fi 7. Сердцем устройства является процессор Kirin 9000 производства SMIC. Устройство уже поступило в продажу исключительно в Китае, а цена модели Ultra составляет 9999 юаней, или около 128 000 рублей.