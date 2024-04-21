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dima0782
НАСА будет измерять землетрясения на южном полюсе Луны, куда отправятся люди
В рамках миссии Artemis 3 НАСА разместит на лунной поверхности детектор землетрясений под названием LEMS. НАСА будет следить за сейсмическими движениями в южной полярной области Луны в целях безопасности и исследований.

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НАСА планирует вернуться на Луну в сентябре 2026 года, если все пойдет по плану. Эта цель, которая должна быть достигнута в рамках миссии Artemis 3, станет первым пилотируемым путешествием НАСА на Луну с 1972 года. В рамках этой миссии НАСА также доставит на спутник Земли различные полезные нагрузки. Одной из первых трех потенциальных полезных нагрузок, выбранных агентством для миссии Artemis 3, станет автономный сейсмограф Lunar Environment Monitoring Station (LEMS).

Автономный сейсмограф LEMS будет спроектирован таким образом, чтобы выдерживать суровые и долгие лунные ночи. Система будет непрерывно отслеживать движения грунта, вызванные лунными землетрясениями в районе южного полюса Луны, где высадятся астронавты "Artemis 3". Согласно заявлению НАСА, ожидается, что LEMS будет работать на лунной поверхности не менее трех месяцев и до двух лет. С помощью этого прибора агентство хочет достичь способности измерять геофизическую активность Луны в течение длительных периодов времени без посторонней помощи.

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Землетрясения на Луне - это риск

С другой стороны, мы уже знаем, что на Луне происходят землетрясения, благодаря сейсмометрам и сейсмографам, установленным во время полетов "Аполлона" в 1969-1972 годах. Однако сейсмические данные "Аполлона" относятся к приэкваториальной области Луны, обращенной к Земле. Почти все планируемые в настоящее время международные лунные миссии направлены на южную полярную область Луны. Сейсмических данных по этому региону нет. Это создает риск для NASA и других организаций, которые хотят остаться на Луне надолго.

Чтобы понять этот риск и действовать соответствующим образом, исследователи под руководством планетолога Мехди Бенна из Университета Мэриленда в Балтиморском округе приступили к разработке небольшой самоподдерживающейся станции. Команда также получила финансирование от НАСА в 2018 году, чтобы сделать LEMS готовой к полету, говорится в заявлении. Некоторые исследования показывают, что сейсмическая активность на Луне выше, чем ожидалось, и что землетрясения длятся дольше, чем на Земле. Хотя гравитационная сила между Луной и Землей, несомненно, является одной из основных причин лунотрясений, экстремальные изменения температуры на поверхности нашего спутника (121 градус днем и -133 градуса ночью) также провоцируют землетрясения.

#наса #луна #полет на луну #artemis 3
Источник: nasa.gov
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