По некоторым данным, телефон будет основан на недавно выпущенном Realme P1 5G.

Китайский бренд потребительских технологий Realme в этом году не перестает выпускать смартфоны. Представив с января шесть смартфонов, бренд готовится представить в Индии еще два мидл-рейнджера.

Компания Realme India подтвердила, что запуск Narzo 70x 5G состоится 24 апреля 2024 года в 12 часов дня по восточному времени.

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Согласно официальному сайту, телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Это, безусловно, должно помочь бренду позиционировать смартфон на фоне конкурентов, включая такие модели, как Moto G54 5G, поддерживающий 33 Вт проводной зарядки, и Galaxy F15 5G, поддерживающий 25 Вт проводной зарядки.

Кроме того, скорость зарядки телефона выше, чем у его предшественника Narzo 60x 5G. На сайте также сообщается, что телефон будет иметь дисплей с частотой 120 Гц и степень защиты от воды и пыли IP54. К сожалению, на этом информация о Realme Narzo 70x 5G из официальных источников ограничена.

Narzo 70x 5G может быть основан на Realme P1 5G

По некоторым данным, телефон будет основан на недавно выпущенном Realme P1 5G. P1 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ 120 Гц, работает на базе SoC Dimensity 7050 и имеет до 8 ГБ оперативной памяти. Что касается камеры, то смартфон оснащен 50-Мп основной камерой (с дополнительным датчиком глубины) и 16-Мп камерой для селфи.

Однако вместо 6 ГБ оперативной памяти в базовом варианте Realme Narzo 70x 5G может поставляться с 4 ГБ ОЗУ (при объеме хранилища 128 ГБ). Это позволит снизить цену примерно до 12 000 рупий (примерно 13500 рублей).

Доступность Realme Narzo 70x 5G

Тем не менее, смартфон будет доступен через Amazon и официальный сайт Realme. Дополнительные подробности должны появиться в интернете до запуска 24 апреля 2024 года.