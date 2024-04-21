Несмотря на то, что планы Microsoft по переносу игр с ПК на Xbox очень интересны, это может быть очень сложным процессом.

Заявления босса Xbox Фила Спенсера вызвали большой интерес в игровом мире. Слухи о том, что следующее поколение Xbox может обеспечить поддержку игр для ПК, становятся все более многочисленными.

Microsoft известна как американский технологический гигант и уже некоторое время работает над следующим поколением Xbox. Хотя компания еще не сделала официального заявления по поводу этой консоли, интервью и отраслевые источники внимательно следят за этими исследованиями. Однако, несмотря на отсутствие точной информации, есть предположение, что Xbox следующего поколения сможет поддерживать игры для ПК.

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В недавнем интервью Polygon босс Xbox Фил Спенсер заявил, что хотел бы, чтобы такие игровые платформы, как Epic Games и Steam, пришли на Xbox. Спенсер не уточнил, как именно это произойдет, но это заявление вызвало большой резонанс в индустрии. Опытный журналист Том Уоррен подчеркнул, что это заявление - важная деталь.

Несмотря на то, что планы Microsoft по переносу игр с ПК на Xbox очень интересны, это может быть очень сложным процессом. Ведь прежде всего такие платформы, как Epic Games и Steam, нужно будет сделать совместимыми с Xbox, а потом уже работать над их адаптацией. Кроме того, важен вопрос системных требований. Возможно, для запуска ПК игр на Xbox следующего поколения, потребуется очень мощное "железо", что может увеличить цену консоли.

Однако в данном случае есть и другой немаловажный момент. Microsoft может реализовать эти планы и с помощью новой консоли. Например, портативная консоль типа Steam Deck могла бы позволить играть в PC-игры на платформе Xbox. Однако пока это лишь идея. Microsoft не сделала четкого заявления на будущее.