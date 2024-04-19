Компания Tesla объявила об отзыве всех Cybertrucks из-за заедания педали акселератора. Проблема затронула в общей сложности 3878 автомобилей, выпущенных с ноября 2023 года.

Компания Tesla объявила об отзыве всех Cybertrucks из-за заедания педали акселератора. Всего проблема затронула 3878 автомобилей, выпущенных с ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что Tesla приостановила поставки из-за проблемы с педалью. Компания подтвердила эту новость и признала, что проблема с педалью акселератора существует.

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Недавно один из владельцев Cybertruck поделился на TikTok видео, на котором видно, что крышка педали акселератора сдвинута, застряла в щели между передней панелью и полом, а педаль остается нажатой. Владелец автомобиля рассказал, что когда педаль застряла, он смог остановить машину, нажав на тормоз, но когда он отпустил тормоз, она снова ускорилась.

Tesla утверждает, что проблема вызвана смазкой, используемой для крепления крышки педали акселератора к ней. Эта смазка уменьшает сцепление крышки с педалью, что приводит к ее смещению. Компания объявила, что во всех автомобилях проблема будет устранена бесплатно.