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dima0782
Redmi снова выходит на рынок Smart TV с 3 новыми моделями телевизоров
Китайский производитель только что представил три новых Smart TV под своим суббрендом Redmi

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Если вы хотите обновить свой телевизор, а ваш бюджет не превышает 300 евро, у Xiaomi есть для вас хорошие новости. Китайский производитель только что представил три новых Smart TV под своим суббрендом Redmi, который характеризуется хорошим соотношением цены и качества своей продукции, и в области телевизоров оно не стало меньше.

Вот что представляют собой новые Redmi TV A50 2025, Redmi TV A55 2025 и Redmi TV A65 2025:

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Разрешение экрана и частота обновления - вот два аспекта, которым Xiaomi уделила первостепенное внимание в своем новом поколении телевизоров, поэтому на них стоит обратить внимание всем тем пользователям, которые хотят использовать их для игр. Несмотря на столь низкую цену, вы сможете наслаждаться игрой на консолях PlayStation 5 или Xbox так же, как если бы перед вами был гораздо более дорогой Smart TV.

источник: XIAOMIADICTOSЕсли немного углубиться в технические характеристики панелей, то, по данным XIAOMIADICTOS, сайта, посвященного новостям и новинкам китайской компании, они имеют яркость 300 нит и покрывают 78 % цветового пространства DCI-P3. Однако самое приятное - это разрешение UHD (4K) и частота обновления до 120 Гц благодаря HDMI 2.1, что обеспечивает гораздо более плавный игровой процесс.

С другой стороны, новые телевизоры Redmi оснащены четырехъядерным процессором A35, который поставляется в конфигурации с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. К этому добавляются два динамика мощностью 10 Вт каждый, два порта HDMI 2.1 и WiFi 5, управляемые новой операционной системой Xiaomi - HyperOS.

источник: XIAOMIADICTOSКак можно догадаться по названию каждого телевизора, новое поколение Redmi Smart TVs включает 55-дюймовую, 60-дюймовую и 65-дюймовую модели. Цены варьируются от 1 399 юаней за 55-дюймовую модель, что по курсу составит около 18 000 руб, до 2 199 юаней за самую большую, 65-дюймовую модель, что при пересчете валюты составит около 28 550 руб.

#xiaomi #redmi #телевизор #smart tv #телевизор redmi
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