Кроме того, Microsoft планирует полностью прекратить поддержку Publisher.

Microsoft прекращает поддержку приложений и серверов Office 2016 и Office 2019 с 14 октября 2025 года. Все, кто продолжает работать с этими версиями Office после этой даты, рискуют столкнуться с нарушениями безопасности, проблемами с соблюдением нормативных требований и, как утверждает Microsoft в своем блоге, даже снижением производительности.

Хотя последнее предположительно связано с тем, что старые пакеты Office не поддерживают всевозможные новые мощные функции искусственного интеллекта. В блоге компания подробно объясняет, о каких программах и инструментах идет речь. Среди них Excel, Word, Outlook и другие известные приложения Office, а также сопутствующие серверные продукты. Кроме того, Microsoft планирует полностью прекратить поддержку Publisher. Приложение будет удалено из всех подписок 365 к октябрю 2026 года.

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Microsoft призывает организации, которые все еще полагаются на эти инструменты, рассмотреть возможность перехода на облачную подписку Microsoft 365 E3. Для тех, кто не хочет этого делать, компания предлагает в качестве решения канал долгосрочного обслуживания Office (LTSC), хотя стоит отметить, что дата окончания EOS для Office LTSC 2021 наступит уже 13 октября 2026 года.

Таким образом, срок поддержки будет едва ли на год дольше, чем у версий Office 2016 и 2019. Тем не менее, Microsoft объявила, что новая версия этой автономной версии Office будет выпущена в этом году.