Новый Passat Pro Sedan, который будет производиться и продаваться в Китае в партнерстве с Vw-SAIC, имеет схожий язык дизайна с моделью Variant, продаваемой в Европе. Модель поступит в продажу в конце 2024 года.

Если в Европе Volkswagen Passat доступен только в кузове Variant, то в Китае, где седаны по-прежнему популярны, ситуация иная. Немецкий производитель готовится к запуску нового Passat Sedan. Модель, которая поступит в продажу в третьем квартале 2024 года, будет производиться в партнерстве с Volkswagen-SAIC.

Если взглянуть на изображения, которыми поделилось Министерство информационных технологий и промышленности Китая, то можно заметить, что новый Passat Sedan имеет схожий язык дизайна с европейским Passat Variant. Фары с тонкой светодиодной полосой, широкая нижняя решетка радиатора с матовыми хромированными деталями и вертикальные воздухозаборники практически идентичны.

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Сбоку привлекают внимание высокая плечевая линия, хромированные детали на рамах, легкосплавные диски с многоспицевым дизайном диаметром от 17 до 19 дюймов. Сзади надпись Passat выделяется в центре плавниковой антенны и светодиодных стоп-сигналов во всю длину. Надпись Pro на крышке багажника модели, где выделяются четкие линии, также относится к числу ярких деталей.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства, длина нового Volkswagen Passat Sedan составляет 5006 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1489 мм, а колесная база - 2871 мм. Это означает, что его кузов примерно на 9 см длиннее, чем у нового Passat Variant, продаваемого в нашей стране.

В то время как в Европе нынешние модели немецкого производителя имеют достаточную электрическую поддержку, в Китае ситуация другая. Под капотом нового Passat - 1,5-литровый турбочетырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 160 PS и 2,0-литровый турбочетырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 220 PS.