На фоне хорошего темпа роста Samsung вновь стал лидером среди самых популярных брендов смартфонов в мире

Мировая индустрия смартфонов показывает хорошие результаты: в первом квартале 2024 года общий объем поставок увеличился на 7,8% в годовом исчислении и составил 289,3 млн устройств. Несмотря на макроэкономические изменения на многих рынках, рынок смартфонов восстанавливается, что является хорошим знаком для таких гигантов, как Apple, Samsung и Xiaomi.



Однако на фоне хорошего темпа роста Samsung вновь стал лидером среди самых популярных брендов смартфонов в мире (по объему поставок). Согласно последнему отчету IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Tracker, компания Apple утратила лидерство, уступив его Samsung. Поставки iPhone значительно снизились по сравнению с предыдущим кварталом. Возрождение китайских брендов повлияло на продажи Apple в стране.

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"Хотя Apple удалось захватить лидерство в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердил свое лидерство в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", – говорится в отчете IDC. Исследовательская компания также считает, что обе компании сохранят свои позиции на рынке смартфонов высокого класса.



Кроме того, китайские бренды смартфонов демонстрируют признаки восстановления на своем внутреннем рынке. В отчете также отмечается рост средних цен продаж (ASP), поскольку покупатели хотят тратить деньги на устройства, которые, по их мнению, прослужат дольше.



Samsung вновь стал лидером на рынке смартфонов (после потери позиции в прошлом квартале), поставив 60,1 млн устройств в первом квартале 2024 года. Это позволило компании занять 20,8% рынка.



На втором месте – технологический гигант Apple из Купертино. Поставив 50,1 млн смартфонов, компания захватила 17,3% мирового рынка смартфонов. Китайские бренды смартфонов Xiaomi, Transsion и Oppo занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.



В то время как Xiaomi поставила 40,8 млн смартфонов, заняв 14,1% рынка, Transsion (компания, владеющая такими брендами, как Itel, Tecno и Infinix) поставила более 28 млн смартфонов. Oppo, однако, поставила 25,2 млн смартфонов, заняв 8,7% мирового рынка.