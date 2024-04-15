Новый редактор стикеров Telegram гораздо обширнее, чем WhatsApp

Стикеры, которые стали неотъемлемой частью общения в мессенджерах, получили новое развитие. Если раньше для использования стикеров необходимо было скачивать и устанавливать их в Telegram, то теперь вы можете создавать собственные стикеры и стикер-паки прямо из приложения.

Для начала создания стикеров, откройте панель стикеров в поле для надписей в любом чате, как это делается в WhatsApp. Затем нажмите на кнопку "+", и перед вами откроется галерея последних изображений, откуда вы сможете выбрать фотографию для превращения в стикер.

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Telegram предлагает опцию "Обрезать объект", которая автоматически удаляет фон изображения. Если редактор неправильно удалил фон, вы всегда можете нажать "Восстановить" и исправить удаление вручную. Также, наш стикер будет выглядеть гораздо профессиональнее, если вы нажмете кнопку "Добавить контур".

После этого можно добавить все необходимые элементы: текст, каракули, эмодзи, наложить другие стикеры, фотографии или анимированные GIF-файлы, а также множество других возможностей, доступных с помощью небольших иконок в редакторе. После завершения работы, вы можете отправить стикер или создать набор стикеров, чтобы ваши друзья могли повторно использовать ваши творения в своих чатах.

Интересно знать, что в Telegram эмодзи работают как ярлыки для стикеров. Благодаря искусственному интеллекту мессенджера, когда вы вводите эмодзи в чате, вам автоматически будут предложены соответствующие стикеры для отправки. Наконец, вы можете поделиться своими наборами стикеров, просто отправив один из них кому-то, кто сможет добавить его, нажав на него.