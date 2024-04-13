У последнего поколения настольных процессоров Intel есть проблема, о которой пишет даже NVIDIA.

В примечаниях к выпуску графических драйверов NVIDIA есть упоминание о возможных проблемах с последними поколениями процессоров Intel. Производитель GPU сообщает о проблемах со стабильностью.

У последнего поколения настольных процессоров Intel есть проблема, о которой пишет даже NVIDIA. В сообщении, анонсирующем выпуск драйверов GeForce GRD 552.12, была заметка, касающаяся 13-го и 14-го поколения настольных CPU Intel. В частности, речь идет о моделях с разблокированным множителем, с буквой 'K' в названии.

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NVIDIA сообщила пользователям этих CPU, что если они испытывают проблемы со стабильностью системы, им следует посетить страницу сообщества Intel по процессорам. Там мы находим сообщения пользователей, которые извещают о сбоях в играх на процессорах Intel 13-го или 14-го поколения с графикой NVIDIA GeForce. Один из пользователей, у которого ПК с Intel Core i7-13700K и RTX 4090, написал: "Недавно произошел сбой драйвера Nvidia в Diablo IV..... раньше такого не было".

Другой человек, присоединившийся к теме, рассказал о случайных отключениях в играх Helldivers2, Dota2, CS2, The Finals, Fortnite (DX12) и Call Of Duty Warzone. Интересно, что одному владельцу Intel Core i9-14900K помогло ограничение тактовой частоты процессора в 5,5 ГГц. Без этого ограничения компьютер провалил тест 3DMark Times Spy Extreme. Однако блокировка тактовой частоты на определенном уровне может оказаться не слишком долгосрочным решением. Тем более что речь идет о высококлассном оборудовании за немалые деньги.

Один из сотрудников Intel обратился к этой проблеме на форуме. Он сообщил, что компания в курсе сообщений о проблемах с производительностью разблокированных процессоров 13-го и 14-го поколений при определенных рабочих нагрузках. Также стало известно, что Intel работает со своими партнерами и рассматривает сообщения о проблемах. Пользователей, столкнувшихся с этими ошибками, просят обратиться в службу поддержки Intel.

По словам NVIDIA, проблема с процессорами Intel также может проявляться в появлении ошибки "нехватки видеопамяти" или отключении игры во время компиляции шейдеров.