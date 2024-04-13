Компания Sony представляет новый бренд под названием ULT Power Sound. В связи с этим она выпускает три новые колонки, ориентированные на "басы", и пару моделей наушников.

Компания Sony существенно меняет стратегию развития своих беспроводных наушников и колонок, создавая новый бренд под названием ULT Power Sound.

Все новые продукты, представленные под брендом ULT Power Sound, ориентированы на высокий уровень "басов", как следует из названия бренда. Исходя из этого, новинки оснащены специальной кнопкой ULT. Режим ULT1 обеспечивает более глубокие, низкочастотные басы, а ULT2 - мощные, напористые.

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Sony предлагает три новые колонки под брендом ULT Power Sound. ULT Tower 10 - это массивная 64-килограммовая колонка для вечеринок в стиле башни с синхронизированным освещением, встроенным микрофоном для караоке, всесторонним звуком и вышеупомянутыми режимами звучания ULT1 и ULT2. Цена Sony ULT Tower 10 составляет 1199 долл.

Sony также представила свою новую и самую большую Bluetooth-колонку ULT Field 7 по цене 499 долл. Заменившая SRS-XG500 колонка Sony далеко не маленькая - ее ширина составляет 50 см, но у нее есть дополнительные ручки. Обещая до 30 часов работы от аккумулятора, устройство предлагает 25 часов работы в режиме ULT.

Пыле- и влагозащищенная по стандарту IP67, ULT Field 7 также оснащена синхронизированной с музыкой светодиодной подсветкой и встроенным микрофоном для караоке. Sony утверждает, что можно соединить 100 таких колонок вместе.

Последняя колонка Sony - ультракомпактная ULT Field 1. ULT Field 1 стоимостью 129 долл. выпускается в нескольких цветовых вариантах (черном, сером, зеленом и оранжевом) и при этом обладает мощным басом.

У нее всего один режим звучания ULT и до 12 часов автономной работы. ULT Field 1 защищен от воды, пыли и ударов по стандарту IP67 и имеет встроенный микрофон для звонков в режиме громкой связи.

Что касается гарнитуры, то это Sony ULT Wear. Гарнитура среднего класса Sony ULT Wear оснащена системой шумоподавления (ANC). ULT Wear, пришедшая на смену модели Sony WH-XB910, оснащена функцией определения положения наушников на ухе, технологией пространственного аудио с отслеживанием положения головы и быстрой зарядкой.

Sony ULT Wear, которые также предлагают 40-миллиметровые динамики, 30-часовое время автономной работы, режимы ULT1 и ULT2, будут искать своих пользователей с ценником в 199 долл.