Производство новых чипов должно начаться в ближайшее время, и они появятся в конце 2024 - начале 2025 года, сообщает Bloomberg.

Чипы M4 от Apple уже на горизонте, и эти процессоры с поддержкой искусственного интеллекта появятся во всей линейке Mac, сообщает Bloomberg.

Производство новых чипов должно начаться в ближайшее время, и они появятся в настольных компьютерах, ноутбуках и Mac mini в конце 2024 - начале 2025 года.

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В разработке находятся как минимум три чипа с разными возможностями. По данным Bloomberg, чип M4 "Donan" считается "начальным уровнем", в то время как "Brava" обладает большей вычислительной мощностью. Самый мощный чип, просочившийся в сеть на данный момент, носит называется "Hidra" и может быть добавлен только в следующий Mac Pro от Apple.

автор: freepik, источник: ru.freepik.com

Чипы Donan предназначены для ноутбуков MacBook Air нового поколения, самой базовой модели MacBook Pro и будущих компьютеров Mac mini начального уровня. Чипы Brava ожидаются в следующем поколении более дорогих MacBook Pro и в более продвинутой версии Mac mini.

Apple также может предложить до 500 ГБ памяти, интегрированной в процессоры M4 в самых дорогих настольных компьютерах Mac, что поможет в обработке искусственного интеллекта на машине, поскольку модели ИИ лучше всего работают на высокопроизводительных CPU и GPU и выигрывают от дополнительной памяти и большого количества накопителей.

Хотя Apple не делала никаких заявлений, чипы M4, скорее всего, будут подчеркивать работу Apple над искусственным интеллектом. "В этом году Apple будет уделять большое внимание добавлению новых функций искусственного интеллекта во все свои продукты", - отмечает Bloomberg.

По имеющимся данным, Apple изучает возможности создания роботов для дома на базе искусственного интеллекта, а также добавления ИИ в AirPods и умные очки. Ожидается, что на ежегодной конференции разработчиков в июне компания сделает несколько анонсов, связанных с искусственным интеллектом, включая возможную модернизацию Siri с поддержкой искусственного интеллекта и улучшение поиска Spotlight в iOS 18.