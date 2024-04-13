Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Apple не смогла избежать массовых исков по поводу комиссии App Store
Массовый иск от 1500 разработчиков может обойтись американской компании 800 млн евро

реклама

Компания Apple безуспешно пытается избежать судебного разбирательства в Великобритании. Массовый иск от 1500 разработчиков может обойтись американской компании в 785 млн фунтов стерлингов (800 млн евро). Это компенсировало бы высокие комиссии, которые Apple взимает за транзакции в App Store.

Об этом сообщает Reuters. Apple взимает 30-процентную комиссию с каждой покупки в App Store. Этот процент распространяется как на сами платные приложения, так и на транзакции, которые происходят внутри приложений. Это требование является злоупотреблением властью в отношении разработчиков приложений, утверждает Шон Эннис, академик и экономист, специализирующийся на рыночной конкуренции. Он подал иск от имени 1500 разработчиков в Апелляционный трибунал по конкуренции (CAT) в 2023 году.

реклама

Apple пыталась добиться прекращения дела, но безуспешно. По мнению судьи Эндрю Ленона, существует реальная вероятность того, что Apple действительно завышает комиссионные для разработчиков в Великобритании. Решение по этому делу не окажет прямого влияния на позиции Apple на других рынках. Тем не менее, изменения в App Store потенциально могут быть применены на международном уровне, поэтому решение суда будет иметь более серьезные последствия.

Позиции Apple и Google постоянно находятся под давлением

Отчасти из-за юридических атак со стороны Epic Games и Apple, и Google уже вынуждены пересматривать свои магазины приложений. Производитель игр продолжает настаивать на необходимости реформ. Иск Epic против Apple не привел к кардинальным изменениям, но к ним привел Закон о цифровых рынках (DMA). Это европейское законодательство заставляет Apple принимать сторонние магазины приложений на iOS и проводить транзакции вне традиционной структуры комиссионных. Таким образом, монополия App Store будет постепенно ослабевать.

Если же Apple по-прежнему будет предпринимать слишком мало действий, последствия могут быть плачевными. 

#apple #app store #иск
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
23
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
3
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
2
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Ноутбуки с технологией SINA используются секретными службами для безопасности данных
+
Foxconn позаимствует у Huawei структуру управления со сменными генеральными директорами
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
9
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
153
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
84
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
202
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
16
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
5
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
37
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
126

Сейчас обсуждают

alexsrg
01:34
Были бы мозги и уважительное отношение к клиентам - то поставили бы в качестве разъёмов питания не это убогое овно 12vhpwr, а супер надёжные xt60 или xt90.
Разъемы питания RTX 4090 продолжают плавиться и гореть
VermeeY
01:31
слабая.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Ilikethat
01:27
Главное там нет хохложидов!
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
Борис Дайтер
01:24
Если вам кажется, что вы единственный, кто пользовался BART, то вас обманули. Некоторые пользовались им дольше, чем вы. Да и не пахнет дискетами в BART, хотя назвать это state of the art ни у кого н...
Система управления поездами метро Сан-Франциско до сих пор работает на дискетах
Ilikethat
01:11
Банки минус.
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
Ilikethat
01:10
Какой Вы не бережливый! Крематорий это расход газа, а его и так мало. А тут выдал лопаты и все.
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
DIP48
01:04
А куда предыдущие делись ?))) Усушка, утруска ?
Офицер ВСУ: Необходимо мобилизовать 350 тысяч человек для укомплектования бригад
Зю
01:03
На Win11 пересадят искусственно не только отрубив поддержку Win10, но и новыми фичами, которыми нельзя будет пользоваться в Win10. Типа Dev Drive или WiFi 6E/7
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
Зю
01:00
LDAC - унылое древнее проприетарное гoвно соней. В 2024 году уже нужно присматриваться к наушникам с LC3 и устройствам BT 5.3+
Представлены наушники Sony ULT Wear с поддержкой LDAC
DIP48
00:40
Одного опездюливания им было мало ?!))) Уж точно не охотники. И еще на факт, что Украина, способная хоть на что то, будет существовать к 25 году.
Figaro: Украина готовит новое контрнаступление в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем