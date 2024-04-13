Массовый иск от 1500 разработчиков может обойтись американской компании 800 млн евро

Компания Apple безуспешно пытается избежать судебного разбирательства в Великобритании. Массовый иск от 1500 разработчиков может обойтись американской компании в 785 млн фунтов стерлингов (800 млн евро). Это компенсировало бы высокие комиссии, которые Apple взимает за транзакции в App Store.

Об этом сообщает Reuters. Apple взимает 30-процентную комиссию с каждой покупки в App Store. Этот процент распространяется как на сами платные приложения, так и на транзакции, которые происходят внутри приложений. Это требование является злоупотреблением властью в отношении разработчиков приложений, утверждает Шон Эннис, академик и экономист, специализирующийся на рыночной конкуренции. Он подал иск от имени 1500 разработчиков в Апелляционный трибунал по конкуренции (CAT) в 2023 году.

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Apple пыталась добиться прекращения дела, но безуспешно. По мнению судьи Эндрю Ленона, существует реальная вероятность того, что Apple действительно завышает комиссионные для разработчиков в Великобритании. Решение по этому делу не окажет прямого влияния на позиции Apple на других рынках. Тем не менее, изменения в App Store потенциально могут быть применены на международном уровне, поэтому решение суда будет иметь более серьезные последствия.

Позиции Apple и Google постоянно находятся под давлением

Отчасти из-за юридических атак со стороны Epic Games и Apple, и Google уже вынуждены пересматривать свои магазины приложений. Производитель игр продолжает настаивать на необходимости реформ. Иск Epic против Apple не привел к кардинальным изменениям, но к ним привел Закон о цифровых рынках (DMA). Это европейское законодательство заставляет Apple принимать сторонние магазины приложений на iOS и проводить транзакции вне традиционной структуры комиссионных. Таким образом, монополия App Store будет постепенно ослабевать.

Если же Apple по-прежнему будет предпринимать слишком мало действий, последствия могут быть плачевными.