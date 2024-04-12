В недавнем отчете были раскрыты основные характеристики и вероятная цена iQOO Neo 9s Pro.

24 апреля компания iQOO представит в Китае новые смартфоны iQOO Z9, Z9x и Z9 Turbo. Возможно, на этом мероприятии будет представлен и смартфон iQOO Neo 9s Pro, который может стать флагманом нового поколения, несмотря на свою бюджетную цену.

Согласно новой утечке, предстоящий iQOO Neo 9s Pro может обладать мощным чипсетом и быстрой зарядкой, несмотря на свою доступную цену. Устройство, которое будет поставляться с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт и оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, может выйти на рынок с ценником среднего уровня. Согласно отчету, устройство может стоить около 410 долларов.

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Остальные характеристики телефона могут быть похожи на характеристики нынешнего Neo 9 Pro. Neo 9 Pro был выпущен в Китае в декабре с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей. Он также оснащен четырьмя задними камерами с разрешением 50 МП каждая и 16 МП камерой для селфи на передней панели.