Компания FSP Group, производящая блоки питания ODM, а также модифицированные STD-модели и компоненты для ПК, представила новую серию блоков питания VITA GM.

Серия блоков питания VITA GM (Gold Efficiency & Modular Cable) - это, по словам производителя, линейка, подготовленная "с учетом требований к обработке данных будущего". Они доступны в диапазоне мощностей от 650 Вт до 1000 Вт. Блоки обеспечивают рекомендованное Intel время резервного копирования 17 мс при нагрузке 80 % против стандартных 12 мс при 100 % и, как и конкурентные модели, оснащены защитой от внезапного отключения питания, пускового тока и критических скачков напряжения.

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Важно отметить, что в блоках питания этой серии используются японские конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105 °C. VITA GM также оснащен 120-мм вентилятором с гидравлическим подшипником (HYB). Сами блоки питания отличаются компактными размерами 140 x 150 x 86 мм, а конструкция кабелей полностью модульная.

Блоки питания поддерживают стандарты PCIe Gen 5.1 и имеют собственный разъем 12V-2x6.