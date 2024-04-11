Realme India подтвердил запуск Realme Pad 2 15 апреля в 12 часов дня, вместе с серией Realme P.

Компания Realme India готовится выпустить новый Android-планшет на рынок. Устройство, получившее название Realme Pad 2, будет похоже на оригинальный Realme Pad. Оно будет оснащено большим 11,5-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью более 8000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки.

Сегодня официальный аккаунт X (ранее Twitter) компании Realme India подтвердил запуск Realme Pad 2 15 апреля в 12 часов дня, вместе с серией Realme P. Разместив тизерное изображение устройства, бренд написал: "Большой экран стал еще лучше и ярче! Приготовьтесь познакомиться с вашим любимым #realmePad2 теперь с опцией wifi".

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Согласно официальному сайту, Realme Pad 2 будет оснащен 11,5-дюймовым экраном (разрешение 2000 x 1200 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, поддержкой миллиарда цветов и функцией DC Dimming. Пиковая яркость экрана – 450 нит. Сайт также подтверждает наличие аккумулятора емкостью 8360 мАч, поддерживающего быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт, или то, что компания любит называть SUPERVOOC-зарядкой.

Поскольку Realme Pad 2 уже доступен в Китае, все остальные технические характеристики уже известны. Например, Android-планшет будет работать на базе начального уровня SoC MediaTek Helio G99 (6 нм) вместе с GPU Mali-G57 MC2. В Китае устройства представлены в двух вариантах: с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища или с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Среди других характеристик устройства – 8-Мп основная камера, 8-Мп камера для селфи, боковой сканер отпечатков пальцев, система с четырьмя динамиками для улучшения звука и порт USB-C.