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dima0782
Смартфон Oppo среднего ценового диапазона с классом защиты IP69 появится в Китае на этой неделе
Уже на этой неделе Oppo выпустит телефон с защитой IP69 в трех цветовых вариантах.

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Китайский бренд бытовой электроники Oppo наконец-то подтвердил дату запуска своего смартфона среднего класса A3 Pro 5G. Уже на этой неделе Oppo выпустит телефон с защитой IP69 в трех цветовых вариантах.

Прежде чем сообщить официальную дату запуска смартфона, давайте разберемся с его классом защиты IP69. Комментируя анонс, президент Oppo Бо Лю заявил, что телефон "является первым в мире полноуровневым водонепроницаемым телефоном, с ударопрочностью военного класса и длительным временем автономной работы". Большинство современных флагманов поставляются со степенью защиты IP68, но степень защиты Oppo A3 Pro 5G IP69 выводит водо- и пылезащищенность на новый уровень.

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Для тех, кто не в курсе, IP69 - это самый высокий стандарт защиты от проникновения внутрь смартфона. Если цифра "6" означает, что телефон защищен от пыли, то цифра "9" говорит о том, что он может выдерживать струи воды под высоким давлением и брызги высокой температуры, что не относится к смартфонам с рейтингом IP68. Рейтинг IP69 присваивается устройствам, которые могут работать в экстремальных условиях.


По данным китайского источника Digital Chat Station, A3 Pro 5G будет оснащен 6,7-дюймовым FHD OLED-экраном, поддерживающим частоту обновления 120 Гц. Смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050, который поддерживает связь 5G. Процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Для съемки фотографий телефон оснащен основным сенсором на 64 МП (f/1.7). Питает телефон аккумулятор емкостью 5 000 мАч, который может поддерживать немного более быструю проводную зарядку.

Смартфон может выйти в трех цветах, включая черный, розовое золото и светло-голубой. Хотя это общие названия цветов, название модели может быть иным. В то время как вариант цвета розового золота может иметь стеклянную заднюю панель, два других варианта могут иметь отделку из веганской кожи.

Недавно Oppo подтвердила, что запуск A3 Pro 5G в Китае состоится в пятницу, 12 апреля 2024 года, в 02:30 по местному времени. Топовый вариант смартфона с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища может стоить около 2399 китайских юаней. Однако мы также ожидаем, что компания выпустит телефон с другими конфигурациями памяти и RAM, которые могут быть более доступными.

#смартфон #oppo #дата выхода #oppo a3 pro 5g
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