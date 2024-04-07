Google добавляет в приложение "Phone" на телефонах Android функцию, которая позволит быстро находить в Интернете неизвестные номера.

Google тестирует новую функцию под названием "Lookup" на своих телефонах серии Pixel и некоторых других, работающих под управлением операционной системы Android. Судя по всему, данная функция будет интегрирована в приложение "Телефон" на устройствах.

С помощью Lookup вы сможете быстро запрашивать неизвестные номера. Опция под названием "Lookup" появится под неизвестными номерами в истории звонков. При нажатии на нее будет выполнен поиск Google по соответствующему номеру, а найденная информация отобразится на экране.

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Функция "Lookup" была обнаружена в бета-версии 127.0.620688474 приложения Google Phone. Следует отметить, что эта опция отображается только в истории звонков. Поэтому ее нельзя использовать для запроса неизвестного номера во время звонка.

Поиск избавит вас от необходимости вручную искать неизвестные номера в Интернете. Новая функция сделает пользователей более внимательными к звонкам с незнакомых номеров и поможет предотвратить попытки мошенничества.