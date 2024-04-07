Видеокарта GeForce RTX 4090 D от MSI получила еще одну версию с трехвентиляторной системой охлаждения - Ventus 3X.

GeForce RTX 4090 D получил еще одну нереференсную версию от MSI. Это модель Ventus 3X с трехвентиляторной системой охлаждения.

GeForce RTX 4090 D стала ответом NVIDIA на запрет экспорта флагманской игровой видеокарты в Китай. Обычная RTX 4090 была просто слишком мощной. А вот урезанный вариант, такой как RTX 4090 D, в настоящее время показывает очень хорошие результаты. Об этом свидетельствует выпуск MSI очередной нереференсной модели. К линейке RTX 4090 D от MSI теперь присоединился вариант Ventus 3X.

реклама

Поскольку речь идет о графическом чипе высокого класса, наличие трех вентиляторов в системе охлаждения не должно удивлять. Размеры самой конструкции составляют 322 x 136 x 62 мм, а вес - 1675 г. Несмотря на то, что RTX 4090 D Ventus 3X является кастомной моделью, она имеет точно такие же тактовые частоты (2520 МГц), что и эталонная версия карты. На символическое увеличение тактовой частоты до 2535 можно надеяться, загрузив программное обеспечение MSI Center и включив настройки OC.

Питание карты осуществляется через один 16-контактный разъем, рекомендуемая мощность блока питания составляет 850 Вт. Что касается выходов изображения, MSI выбрала 2x DisplayPort в стандарте 1.4a и 2x HDMI 2.1a.

В ассортименте MSI всего 3 модели

С добавлением рассматриваемой модели Ventus 3X ассортимент MSI насчитывает всего 3 модели на базе RTX 4090D. Две другие - это RTX 4090 D 24G Suprim X и RTX 4090 D 24G Gaming X Slim. Для сравнения, обычная RTX 4090 доступна у этого производителя в целых 8 различных версиях. В том числе и с интегрированным жидкостным охлаждением. Конечно, меньшее количество пользовательских моделей RTX 4090 D связано с тем, что этот GPU разрабатывался исключительно для китайского рынка.