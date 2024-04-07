В автомобиле Tesla стоимостью 25 000 долл. будет применен инновационный подход к производству, который позволит сократить расходы. Tesla называет новый подход к производству методом "unboxed".

Ожидаемый электромобиль Tesla стоимостью 25 000 долл. получит инновационный подход к производству, который существенно снизит стоимость и сделает его более доступным. Tesla называет новый подход к производству методом "unboxed".

Производственные затраты могут быть снижены вдвое

Вместо традиционной единой сборочной линии Tesla планирует создать небольшие команды рабочих для одновременной сборки различных компонентов автомобиля. Затем различные собранные компоненты соединяются вместе на этапе окончательной сборки. Этот инновационный подход способен вдвое сократить производственные затраты и уменьшить производственную площадь более чем на 40 %.

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С тех пор как Генри Форд изобрел сборочный конвейер для модели T в 1913 году, подавляющее большинство автомобилей собираются именно таким образом. Однако руководители Tesla отмечают, что такой подход имеет множество неэффективных факторов. Например, при традиционном методе окрашивается весь автомобиль, а при методе Tesla - только те детали, которые нуждаются в покраске. По словам Илона Маска, новая система производства является уникальной и гораздо более совершенной, чем традиционная.

Некоторые аналитики считают, что Tesla может сэкономить до 50 % за счет использования этого процесса, а аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют снижение производственных затрат на 33 %. Несмотря на потенциально значительные преимущества бескоробочного метода, он также может вызвать проблемы и задержки в производстве, поскольку пока не является проверенным.