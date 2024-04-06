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dima0782
Reuters: Tesla отменила свой дешевый автомобиль, но Маск опроверг информацию
Агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что компания Tesla решила прекратить разработку своего бюджетного электромобиля. Илон Маск опроверг это утверждение.

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Агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что компания Tesla решила приостановить разработку своего бюджетного электромобиля. Ссылаясь на неназванный источник, новостное агентство утверждает, что Tesla отдаст предпочтение разработке автономного роботакси на базе той же платформы. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск опроверг это утверждение на сайте X, опубликовав пост "Reuters лжет (снова)".

Ожидается, что стартовая цена бюджетного электромобиля, получившего название Model 2, составит около 25 000 долл. Tesla будет использовать новый метод производства и новую автомобильную платформу, которые значительно сократят производственные затраты и производственные площади. Model 2 играет важную роль в достижении компанией Tesla цели по продаже 20 млн автомобилей в год к 2030 году.

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Утверждается, что она перейдет на автономное роботизированное управление.

Однако, согласно утверждению агентства Reuters, в соответствии с указанием Илона Маска, компания будет полностью направлена на изучение роботакси.

В ответ на пост известного поклонника Tesla Сойера Мерритта Маск ответил эмодзи с изображением глаза, сказав, что он очень впечатлен работой программного обеспечения автономного вождения Tesla FSD 12 и что, возможно, им следует направить больше ресурсов на изучение роботакси. Предполагается, что такой ответ может означать, что Model 2 была отложена на второй план, а не отменена вовсе.

Однако электронное письмо, полученное агентством Reuters, говорит о другом. В электронном письме менеджер инструктирует тех, кто работает над проектом, что поставщики должны прекратить все другие виды деятельности, связанные с автомобилем.

Поговаривают, что Илон Маск уже некоторое время не до конца уверен в потенциале Model 2. Кроме того, знаменитый миллиардер в последнее время подчеркивает важность технологий автономных автомобилей. Новейшая технология автономного программного обеспечения FSD 12, разработанная компанией, должна быть установлена в каждом автомобиле. Маск считает программное обеспечение самой ценной частью компании.

Несмотря на то что Tesla еще не сделала заявления по этому поводу, Илон Маск опроверг обвинения. Тем не менее, не исключено, что компания сменила приоритеты и переключилась на разработку автономных роботизированных автомобилей. Поэтому запуск доступной Tesla может быть отложен.

#tesla #илон маск #авто #автомобиль #тесла
Источник: reuters.com
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