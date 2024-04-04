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dima0782
DALL-E 3 теперь способен не только генерировать изображения ИИ, но и редактировать их
ИИ-модель OpenAI для создания изображений теперь способна изменять и существующие фотографии.

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OpenAI выпустила одно из крупнейших обновлений для DALL-E, модели генерации изображений с помощью искусственного интеллекта, с тех пор как компания запустила DALL-E 3. С сегодняшнего дня пользователи сервиса смогут редактировать изображения, созданные с помощью модели, не выходя из ChatGPT. Кроме того, компания добавила предопределенные предложения по стилю при создании фотографий.

Обе функции предназначены для подписчиков ChatGPT Plus, платной подписки ChatGPT, поскольку в настоящее время только они имеют доступ к DALL-E через чатбота.

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Компания также объявила, что инструменты для редактирования изображений появятся в ChatGPT в различных доступных версиях - веб-версии или приложениях для Android и iOS.

Как видно на видео, опубликованном OpenAI, инструменты редактирования будут появляться в чатботе в виде предложений и позволят, например, преобразовать цветное изображение в черно-белое или добавить элементы, которых не было на оригинальной фотографии.

С другой стороны, OpenAI хочет помочь тем пользователям, которым не с чего начать, когда дело доходит до создания изображений. Для этого они добавили ряд предложений по стилю, которые можно использовать как отправную точку при создании фотографии или как вдохновение, чтобы дать чатботу указания и создать совершенно новые изображения.

Эти функции доступны подписчикам ChatGPT Plus, и пока неясно, попадут ли они в конечном итоге в Microsoft Copilot, который уже несколько месяцев предлагает бесплатный доступ к DALL-E 3 и GPT 4 своим пользователям.

В дополнение к этому объявлению OpenAI также недавно сообщила, что ChatGPT теперь можно использовать без входа в систему, хотя те пользователи, которые решат воспользоваться этой возможностью, столкнутся с некоторыми ограничениями при использовании ИИ-чатбота.

#искусственный интеллект #openai #dall-e #генерация изображений
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