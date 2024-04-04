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dima0782
Представлен обновленный Renault Captur: дизайн и характеристики автомобиля
Полностью изменив переднюю часть обновленного Captur, Renault добавила в семейство оборудование Esprit Alpine, а не RS Line, как у других моделей.

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Компактный кроссовер Captur от Renault подвергся комплексному изменению дизайна, чтобы сохранить свои позиции в условиях растущей конкуренции. Renault Captur 2024, привлекающий внимание полностью измененным обликом и оснащением Esprit Alpine, заменившим RS Line, появится в Европе в конце апреля. Цена автомобиля будет объявлена в ближайшие недели.

Что предлагает Renault Captur 2024 года с его характеристиками

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Дизайн передней части 2024 Renault Captur был согласован с новыми моделями французского производителя Scenic E-Tech и Rafale. Команда дизайнеров под руководством Жиля Видаля придала Captur современный вид. Передние фары, окружающие тонкую решетку радиатора с деталями в соответствии с новым логотипом на передней панели, в стандартной комплектации оснащены технологией Full LED. На бампере выделяются фирменные стреловидные дневные светодиоды французской марки.

Renault также обновила задние фонари с новой светодиодной графикой, оставив остальной дизайн нетронутым. Новый логотип, 14 различных цветовых комбинаций и колесные диски нового дизайна диаметром от 17 до 19 дюймов - вот те изменения, которые мы можем насчитать в дизайне экстерьера. Версия Esprit Alpine, пришедшая на смену RS Line, отличается серыми деталями на переднем и заднем бампере, черными глянцевыми деталями и 19-дюймовыми колесами, характерными для этой версии, как и у других моделей.

Интерьер

Салон обновленного Renault Captur также получил новую цифровую приборную панель с диагональю 10,25 дюйма. В центре находится 10,4-дюймовая мультимедийная система OpenR. Центральный экран работает с программным обеспечением Android Automotive 12. Среди особенностей - порты USB-C (2 или 4 в зависимости от уровня отделки), устройство для беспроводной зарядки мобильных телефонов, окружающее освещение и опциональная аудиосистема Harman Kardon с девятью динамиками.

Обновленный Captur сохранил свою длину 4239 мм. Благодаря задним сиденьям, которые можно сдвинуть, объем багажника может изменяться и составлять 484 или 616 литров. Помимо этого, в салоне также предлагаются отсеки для хранения вещей объемом до 24,7 литра. Captur по-прежнему базируется на платформе CMF-B, но инженеры Renault внесли коррективы в подвеску и рулевое управление автомобиля. На самые мощные модели устанавливаются новые амортизаторы.

Варианты двигателей

Варианты двигателей Captur не изменились. Начиная с 1,0-литрового трехцилиндрового турбомотора мощностью 90 или 100 л.с. (LPG), линейка двигателей также включает 1,3-литровый турбочетырехцилиндровый вариант с 48-вольтовым гибридным двигателем мощностью до 160 л.с. Следующим вариантом является модель E-Tech Full Hybrid мощностью 145 л.с. По данным Renault, 41 % покупателей во Франции предпочитают Captur с этим двигателем.

Все версии Renault Captur доступны с передним приводом. Кроме того, Renault добавила к существующим режимам движения Multi-Sense (Eco, Sport, Comfort и MySense) опциональный режим Extended Grip, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой в условиях легкого бездорожья. 

#авто #renault #renault captur
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