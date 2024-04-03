Солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe погрузился в корональный выброс массы, вызванный солнечной вспышкой, и сделал впечатляющее наблюдение, первое в своем роде.

Солнце - не спокойная звезда, и время от времени оно испускает "солнечные вспышки", импульсы плотной, заряженной плазмы из своего магнитного поля. Такие импульсы называются "корональными выбросами массы" (КВМ). Когда КВМ падает на Землю, вдоль полярных осей часто наблюдаются авроры. Если эти взрывы и плазма очень велики, это может негативно сказаться на радиосвязи, электросетях и спутниках на Земле.

Солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe, отправленный для изучения Солнца, недавно прошел через облако плазмы, образовавшееся после такого взрыва, и сделал впечатляющее наблюдение, первое в своем роде.

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Благодаря солнечному зонду Parker ученые впервые смогли увидеть, что находится внутри КВМ. Как сообщается, внутренняя динамика здесь - настоящий клад для физиков Солнца. Широкопольный имиджер зонда (WISPR), который обнаруживает видимый свет, запечатлел четкие и турбулентные вихри внутри КВМ.

Физики называют эти вихри механизмом Кельвина-Гельмгольца ("КГК") и считают, что они возникают при взаимодействии одной быстро движущейся частицы жидкости с другой. На Земле КГК возникает, когда скорость ветра на одном конце облака отличается от скорости ветра на другом конце. Мы часто ощущаем это как турбулентность при полетах на самолетах.

С другой стороны, это явление никогда не наблюдалось во время солнечной вспышки, но физики Солнца уже давно выдвинули теорию. Теперь, когда зонд Parker Solar Probe доказал существование этих турбулентностей, ученые смогут глубже понять динамику КВМ.

Зонд Parker Solar Probe, первый искусственный объект, вошедший во внешнюю атмосферу Солнца, был запущен 12 августа 2018 года. Зонд, находящийся на расстоянии всего 11,5 солнечных радиусов от поверхности Солнца, продолжает приближаться к звезде все ближе и ближе благодаря цели своей миссии и выбранной орбите. Когда зонд завершит свою миссию, он будет уничтожен в результате столкновения с Солнцем.