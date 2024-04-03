ASRock по какой-то причине заинтересовалась 7-летним GPU от AMD. Компания создала еще одну нереференсную модель RX 550, причем она имеет низкопрофильный дизайн

Графические процессоры семейства Polaris, безусловно, уже не самые последние. Тем не менее, компания ASRock решила воспользоваться преимуществами одной из самых слабых моделей, создав на ее основе низкопрофильную видеокарту. Точнее, предложение ASRock пополнилось картой Radeon RX 550 Low Profile. Длина этой модели составляет чуть менее 17 см. Точные габариты составляют 169,58 x 130,89 x 42,05 мм. При этом карта еще и довольно легкая - она весит всего 260 г. В качестве выходов изображения в данном случае выступают одиночные HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Благодаря низкому энергопотреблению дополнительный кабель питания здесь, разумеется, не требуется.

ASRock выбрала в данном случае более мощный вариант Radeon RX 550, поскольку AMD предлагает версии с 2 ГБ и 4 ГБ памяти. Таким образом, на борту данной модели ASRock присутствует 4 ГБ. Стоит также добавить, что память работает на 128-битной шине.

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источник: asrock

Технические характеристики

Согласно спецификациям, приведенным на сайте производителя, RX 550 в версии Low Profile может достигать максимальных 1100 МГц на GPU.

Охлаждение карты осуществляется с помощью небольшого радиатора и пары вентиляторов, которые могут останавливаться, когда ПК находится в состоянии низкой нагрузки. ASRock также сообщает, что можно использовать утилиту Phantom Gaming Tweak, которая дает доступ к таким настройкам, как скорость вращения вентиляторов и тактовая частота памяти и GPU.

Radeon RX 550 была выпущена 20 апреля 2017 года. Ее основой является графический процессор "Lexa", выполненный на архитектуре GCN 4.0, для производства которого используется уже довольно старая 14 нм литография. Помимо прочего, Radeon RX 550 предлагает всего 512 потоковых процессоров и поддержку PCIe 3.0 x8. Данная модель представляет собой low-end, что, конечно же, видно из спецификаций.

Даже 7 лет назад этот чип был не очень производительным. Новая модель ASRock может заинтересовать только тех, кто ищет карту для нетребовательных задач, таких как просмотр фильмов или офисная работа.