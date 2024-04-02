Xiaomi объявила, что дальность действия SU7 Max составляет 800 км. Первые тесты показали, что запас хода на самом деле меньше 800 км.

Запуск Xiaomi SU7 будет отмечен в календаре как один из самых важных дней в истории пекинской компании. Продав более 90 000 единиц за первые 24 часа, первый электромобиль бренда стал успешным с первой минуты. Еще до того, как стали известны первые тесты.

К счастью, нам не пришлось долго ждать, чтобы увидеть первые тесты производительности и дальности хода Xiaomi SU7. Специализированный портал Dongchendi уже смог сесть за руль нового Xiaomi SU7 Max, чтобы протестировать его автономность и проверить, соответствуют ли действительности цифры, которыми делится компания.

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На презентации генеральный директор и соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь поделился данными об автономности различных моделей серии Xiaomi SU7. Он пояснил, что запас хода версии "Max" составляет 800 км в соответствии с форматом омологации CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

Тесты показали, что на самом деле Xiaomi SU7 Max способен проехать 643 км до разряда батареи, что на 20,6% меньше заявленной дальности.

Однако, несмотря на такое сокращение, Xiaomi SU7 Max по-прежнему остается электромобилем с самым большим запасом хода среди всех остальных протестированных моделей, включая Tesla Model 3 Highland Long Range (568 км пути), NIO ET5 (464,5 км пути) и BYD Han EV (405,3 км пути). Стоит также помнить, что Xiaomi SU7 - более дешевая модель, чем автомобили Tesla и Nio.

Но и это еще не все. В ходе тестов они также хотели измерить производительность различных автомобилей. И снова Xiaomi SU7 стал победителем во всех областях, включая разгон от 0 до 100 км/ч, преодоление 400-метровой финишной линии с места и максимальную скорость.

В ожидании дальнейших испытаний Xiaomi SU7 нет никаких сомнений в том, что компания Xiaomi проделала огромную работу по созданию своего первого электромобиля, и что SU7 имеет потенциал стать серьезным соперником для более известных автопроизводителей. Остается только догадываться, сможет ли Xiaomi наконец-то выйти на мировой рынок.