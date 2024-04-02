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dima0782
Первые тесты от Dongchendi показывают реальное время автономной работы Xiaomi SU7
Xiaomi объявила, что дальность действия SU7 Max составляет 800 км. Первые тесты показали, что запас хода на самом деле меньше 800 км.

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Запуск Xiaomi SU7 будет отмечен в календаре как один из самых важных дней в истории пекинской компании. Продав более 90 000 единиц за первые 24 часа, первый электромобиль бренда стал успешным с первой минуты. Еще до того, как стали известны первые тесты.

К счастью, нам не пришлось долго ждать, чтобы увидеть первые тесты производительности и дальности хода Xiaomi SU7. Специализированный портал Dongchendi уже смог сесть за руль нового Xiaomi SU7 Max, чтобы протестировать его автономность и проверить, соответствуют ли действительности цифры, которыми делится компания.

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На презентации генеральный директор и соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь поделился данными об автономности различных моделей серии Xiaomi SU7. Он пояснил, что запас хода версии "Max" составляет 800 км в соответствии с форматом омологации CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

Тесты показали, что на самом деле Xiaomi SU7 Max способен проехать 643 км до разряда батареи, что на 20,6% меньше заявленной дальности.

Однако, несмотря на такое сокращение, Xiaomi SU7 Max по-прежнему остается электромобилем с самым большим запасом хода среди всех остальных протестированных моделей, включая Tesla Model 3 Highland Long Range (568 км пути), NIO ET5 (464,5 км пути) и BYD Han EV (405,3 км пути). Стоит также помнить, что Xiaomi SU7 - более дешевая модель, чем автомобили Tesla и Nio.

Но и это еще не все. В ходе тестов они также хотели измерить производительность различных автомобилей. И снова Xiaomi SU7 стал победителем во всех областях, включая разгон от 0 до 100 км/ч, преодоление 400-метровой финишной линии с места и максимальную скорость.

В ожидании дальнейших испытаний Xiaomi SU7 нет никаких сомнений в том, что компания Xiaomi проделала огромную работу по созданию своего первого электромобиля, и что SU7 имеет потенциал стать серьезным соперником для более известных автопроизводителей. Остается только догадываться, сможет ли Xiaomi наконец-то выйти на мировой рынок.

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